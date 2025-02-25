جوجل تتيح البحث في تفريغات مقاطع الفيديو في درايف

أعلنت جوجل عبر موقعها الرسمي إضافة ميزة جديدة إلى خدمة التخزين السحابي “درايف Drive” تتيح البحث في تفريغات مقاطع الفيديو المُخزنة في المنصة. وستصل هذه الميزة تدريجيًا إلى كافة مستخدمي Google Workspace، بدءًا من اليوم بنحو تدريجي.

وتشبه هذه التفريغات تلك المستخدمة في يوتيوب، إذ تظهر في شريط جانبي بجانب الفيديو على شكل نصوص تبرز تلقائيًا في أثناء تشغيل الفيديو.

ويضم الشريط الجانبي شريط بحث يتيح للمستخدمين العثور على كلمات محددة داخل التفريغ، وعند النقر على أي مقطع نصي، ينتقل المشغل مباشرة إلى اللحظة المطابقة في الفيديو. ويمكن تفعيل الميزة من خلال النقر على أيقونة الإعدادات أسفل الفيديو واختيار “التفريغ النصي Transcript”.

وتتطلب الميزة أن يكون الفيديو مزوّدًا بترجمة نصية (Captions)، ويمكن تفعيلها عبر أيقونة CC في مشغل الفيديو داخل خدمة جوجل درايف Google Drive. وإذا لم يكن الفيديو يحتوي على ترجمة بالفعل، يمكن للمستخدمين إنشاؤها يدويًا بالنقر بزر الفأرة الأيمن على ملف الفيديو في Drive، ثم اختيار “إدارة مسارات الترجمة” (Manage caption tracks)، ثم تحديد “إنشاء ترجمة تلقائية” (Generate automatic captions).

وتوفر هذه الميزة الجديدة وسيلة فعّالة للمستخدمين لاستعراض محتوى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى مشاهدتها بالكامل، مما يسهل الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة، سواء لأغراض العمل أو التعلم أو البحث.

وتعدّ هذه الخاصية مفيدة بشكل خاص لمنشئي المحتوى والباحثين الذين يتعاملون مع عدد كبير من مقاطع الفيديو المُخزّنة في خدمة “جوجل درايف”.