بفضل كوالكوم.. هواتف أندرويد قد تحصل على تحديثات تدوم حتى 8 سنوات

أعلنت كوالكوم مبادرة جديدة تخص تحديثات الهواتف الذكية، إذ ستُمكّن هواتف أندرويد المستقبلية من الحصول على دعم برمجي لمدة قدرها 8 سنوات، متجاوزة بذلك ما تقدمه جوجل وسامسونج حاليًا.

وكانت جوجل قد بدأت بدعم هواتفها بالتحديثات لمدة قدرها 7 سنوات مع سلسلة بكسل 8، وتبعتها سامسونج مع هواتف جالاكسي S24 ثم مع الجيل السادس من هواتفها القابلة للطي، وكذلك سلسلة بكسل 9 وجالاكسي S25 التي تتمتع أيضًا بالدعم نفسه.

وتأتي هذه النقلة الكبيرة بفضل معالج Snapdragon 8 Elite، وهو أقوى معالجات كوالكوم المُخصصة للهواتف الرائدة، وهو يوجد في هواتف مثل جالاكسي S25 و ROG Phone 9 وغيرها، مع توقع وصوله إلى المزيد من الأجهزة قريبًا.

وفي منشور رسمي، أوضحت كوالكوم أنها عملت بنحو وثيق مع جوجل لجعل التحديثات الممتدة ممكنة.

ولا تضمن تلك المبادرة – على أهميتها – دعمًا فعليًا لمدة قدرها 8 سنوات لكافة الهواتف، بل تعتمد على الشركات المصنعة (OEMs) في تبنّي هذه الإمكانية، إذ توفر كوالكوم الدعم التقني، لكن الأمر متروك لكل شركة لتحديد مدة التحديثات التي تقدمها لهواتفها.

وأكدت كوالكوم أن دعم التحديثات الطويلة لن يقتصر على Snapdragon 8 Elite، بل سيشمل الأجيال القادمة من معالجاتها المخصصة للهواتف الذكية. ومع ذلك، سيظل الأمر مرهونًا بمصنعي الهواتف في تطبيق هذه السياسة.

ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة التي ستستخدم Snapdragon 8 Elite ستحتاج إلى العمل بنظام أندرويد 15 على الأقل، كما تخطط كوالكوم لتوسيع هذا الدعم ليشمل الهواتف المزودة بمعالجات Snapdragon 8 وSnapdragon 7 التي ستصدر لاحقًا هذا العام.

وتُعد هذه الخطوة تغييرًا جذريًا، إذ تعزز عمر الهواتف الذكية، وتقلل الحاجة إلى شراء هاتف جديد كل بضع سنوات بسبب انتهاء دعم التحديثات. وإذا تبنّت المزيد من الشركات هذه السياسة، فقد تصبح هواتف أندرويد أكثر استدامة، وقابلة للاستخدام لمدد طويلة بنحو مشابه لهواتف آيفون من آبل.