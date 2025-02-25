أنثروبيك تكشف عن نموذج Claude 3.7 Sonnet بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة

أعلنت شركة أنثروبيك إطلاق Claude 3.7 Sonnet، الذي يُعد أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي من الشركة وأقواها حتى الآن، ويتميز بتقديم نهج تفكير هجين، مما يمكّنه من الاستجابة السريعة مع القدرة على التفكير المتعمق خطوة بخطوة، محاكيًا بذلك الإدراك البشري، وفقًا لما زعمته الشركة.

ومن أبرز مزايا النموذج الجديد التحكم الدقيق في عملية التفكير، إذ يمكن لمستخدمي واجهة برمجة التطبيقات (API) تحديد مقدار “ميزانية التفكير” المطلوبة لتحقيق التوازن بين السرعة والتكلفة وجودة المخرجات.

وتتجلى القدرات الحقيقية لنموذج Claude 3.7 Sonnet في أدائه الفائق في مجموعة واسعة من المهام. ووفقًا لاختبارات أنثروبيك الأولية، فقد أثبت النموذج تفوقه غير المسبوق في البرمجة وتطوير الويب، مع تحسينات كبيرة في التعامل مع قواعد الأكواد المعقدة، والاستخدام المتقدم للأدوات، والتخطيط للتعديلات البرمجية.

وأفادت أنثروبيك بأن عدة شركات تقنية أشادت بأداء النموذج في إنجاز مهام البرمجة الواقعية، مع تحسن ملحوظ في إدارة الأكواد المعقدة والأدوات المتقدمة، بالإضافة إلى دقته العالية في إدارة مسارات العمل المعقدة الخاصة بالوكلاء البرمجيين، كما نجحت بعض الشركات في استخدامه لبناء تطبيقات ويب، ولوحات تحكم متقدمة من الصفر مع انخفاض كبير في نسبة الأخطاء، في حين أخفقت النماذج الأخرى في ذلك.

وبالتزامن مع هذا الإصدار، كشفت أنثروبيك أيضًا عن أداة سطر الأوامر Claude Code، وهي متاحة في مرحلة تجريبية محدودة، وتتميز الأداة بقدرتها على التفاعل المباشر مع عملية تطوير البرمجيات، بدءًا من البحث في الأكواد وتعديلها، مرورًا بتشغيل الاختبارات واعتماد التعديلات، وصولًا إلى التواصل مع أدوات سطر الأوامر، مع إبقاء المطوّرين على اطلاع دائم بكل خطوة.

ويمكن الوصول إلى Claude 3.7 Sonnet عبر كافة خطط الاشتراك، بالإضافة إلى النسخة المجانية، إلى جانب توفره من خلال واجهة برمجة التطبيقات Anthropic API، ومنصتي Amazon Bedrock و Google Cloud Vertex AI، كما يحصل المشتركون في الخطط المأجورة على وضع التفكير المطوّل للاستفادة من قدرات إضافية.