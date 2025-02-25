آبل وإندونيسيا تتوصلان إلى اتفاق لإنهاء حظر آيفون 16

توصلت شركة آبل والحكومة الإندونيسية إلى اتفاق ينهي الحظر المفروض منذ خمسة أشهر على بيع هواتف آيفون 16 في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ويضع هذا الاتفاق حدًا للنزاع الذي بدأ في أكتوبر الماضي، عندما رفضت إندونيسيا منح التصاريح اللازمة لإطلاق هواتف آيفون 16، بسبب عدم امتثال الشركة لمتطلبات التصنيع المحلية.

وبموجب الاتفاق، ستستثمر آبل مليار دولار في إندونيسيا، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بالتزاماتها السابقة التي بلغت 10 ملايين و 100 مليون دولار، والتي رفضتها الحكومة في وقت سابق.

ومن المتوقع توقيع مذكرة التفاهم رسميًا هذا الأسبوع، على أن تصدر وزارة الصناعة التصاريح المطلوبة لبدء بيع هواتف آيفون 16 “في أقرب وقت ممكن”، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ.

وإلى جانب الاستثمار المالي، تعهدت آبل بتدريب المواهب المحلية في مجالات البحث والتطوير، بهدف تمكين الإندونيسيين من تطوير البرمجيات، وتصميم المنتجات الخاصة بهم. ويأتي هذا الالتزام استجابةً لأحد المطالب الرئيسية للحكومة، التي تسعى إلى تعزيز قدرات البحث والتطوير داخل البلاد.

ويشمل الاتفاق خططًا لإنشاء مصنع في جزيرة باتام لإنتاج أجهزة التتبع الخاصة بآبل AirTags، وستتولى تشغيله شركة Luxshare، وهي إحدى الشركات المورّدة لآبل، ومن المتوقع أن يُسهم المصنع في إنتاج نحو 20% من إجمالي أجهزة AirTag عالميًا.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تُنشئ آبل منشأة تصنيع أخرى في مدينة باندونغ القريبة من العاصمة جاكرتا، لإنتاج أنواع أخرى من الملحقات الإلكترونية.

وسيُخصص جزء من الاستثمار لدعم أكاديميات آبل، التي تهدف إلى تزويد الطلاب الإندونيسيين بمهارات تقنية متقدمة مثل البرمجة. ومع ذلك، أكدت مصادر بلومبرغ أن آبل لا تخطط في الوقت الحالي لتصنيع هواتف آيفون في إندونيسيا.

ويُعدّ هذا الاتفاق انتصارًا للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي أمر بقبول عرض آبل الاستثماري البالغ قيمته مليار دولار بعد جولات من المفاوضات.

وأثمر النهج الصارم الذي اتبعته الحكومة الإندونيسية عن تأمين استثمارات ضخمة من إحدى كبرى الشركات التقنية العالمية، بما يدعم أهداف البلاد في تعزيز التصنيع المحلي، بدلًا من الاكتفاء بكونها سوقًا استهلاكيًا.

ويأتي رفع الحظر عن هواتف آيفون 16 في السوق الإندونيسية في توقيت مهم، خاصةً مع تباطؤ مبيعات آيفون في الصين.

ومن الجدير بالذكر أن آبل لا تُعدّ من أكبر خمس شركات للهواتف الذكية في إندونيسيا. لذا، فإن السوق الإندونيسية تشكّل لها فرصة واعدة للنمو.