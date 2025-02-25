آبل تعلن استثمارًا تاريخيًا في الولايات المتحدة قدره 500 مليار دولار

أعلنت آبل عزمها استثمار أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدار السنوات الأربعة المقبلة في “أكبر التزام إنفاقي في تاريخها”، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وقالت الشركة إن هذا التعهد الجديد يأتي امتدادًا لسجل الشركة الطويل في دعم الابتكار الأمريكي، وتعزيز التصنيع المتقدم العالي المهارة، إذ ستُوّجه الاستثمارات إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، والهندسة السيليكونية، وتنمية المهارات للطلاب والعمال في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت الشركة أنها ستتعاون مع شركاء لتصنيع الخوادم في مدينة هيوستن بولاية تكساس في وقت لاحق من هذا العام، بعدما كانت تُصنّع خارج الولايات المتحدة، وستُستخدم هذه الخوادم لدعم خدمات آبل المختلفة.

وتخطط الشركة لافتتاح منشأة تصنيع خوادم بمساحة قدرها 250 ألف قدم مربع في عام 2026. كما ستعمل على توسيع مراكز البيانات في ولايات كارولاينا الشمالية وأيوا وأوريغون وأريزونا ونيفادا في إطار التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي.

وتعتزم آبل زيادة استثماراتها في البحث والتطوير (R&D) في الولايات المتحدة، مع التركيز على مجالات مثل الهندسة السيليكونية، كما ستضاعف صندوق التصنيع المتقدم الأمريكي من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، وهو الصندوق الذي أُنشئ عام 2017 لدعم وظائف الصناعات المتقدمة في الولايات المتحدة.

وفي إطار هذا التوسع، تلتزم آبل باستثمار مليارات الدولارات في إنتاج رقاقات السيليكون المتقدمة داخل منشأة TSMC Fab 21 في أريزونا، إذ تعد آبل أكبر عميل لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC.

وتدعم آبل حاليًا 2.9 مليون وظيفة في الولايات المتحدة من خلال التوظيف المباشر، وفرص العمل في اقتصاد تطوير تطبيقات iOS، والتعاون مع الموردين الأمريكيين، وتخطط الشركة لتوظيف 20 ألف شخص إضافي خلال السنوات الأربعة المقبلة، مع التركيز على البحث والتطوير، والهندسة السيليكونية، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وفي مجال البحث والتطوير، ضاعفت آبل إنفاقها خلال السنوات الخمسة الماضية. وأثمرت جهودها حديثًا عن إطلاق هاتف آيفون 16e، الذي يضم أول مودم خلوي من تصميم الشركة، ويحمل اسم Apple C1.

وإلى جانب استثماراتها التقنية، أعلنت آبل إنشاء أكاديمية آبل للتصنيع في ديترويت، من أجل تقديم دورات مجانية عبر الإنترنت والحضور الشخصي في مجالات مثل إدارة المشاريع وتحسين عمليات التصنيع.