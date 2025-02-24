أوبو تكشف عن Enco Air 4i . أرخص سماعات لاسلكية من الشركة

أعلنت أوبو رسميًا سماعات Enco Air 4i اللاسلكية، وهي أحدث إصدار من فئة السماعات اللاسلكية الاقتصادية، إذ تأتي بتحسينات على إصدار العام الماضي Enco Air 4. وتُطرح بسعر تنافسي قدره 15 دولارًا أمريكيًا.

ومع سعرها الاقتصادي، تقدم Enco Air 4i مواصفات قوية، إذ تتميز السماعات بمحرك صوت ديناميكي حجمه 12.4 ملم يوفر صوتًا أعمق وأكثر وضوحًا، مع دعم تقنية الصوت المحيطي، وضبط الصوتيات بنحو مخصص عبر تطبيق أوبو لتعزيز تجربة الاستماع.

وتوفر السماعات 12 ساعة من التشغيل بشحنة واحدة، وتصل إلى 54 ساعة مع علبة الشحن، كما يمكن الحصول على 4 ساعات من الاستخدام عبر الشحن السريع لمدة قدرها 10 دقائق فقط.

وحصلت البطارية على شهادة TÜV Rheinland لضمان تحمل 1,000 دورة شحن دون تدهور ملحوظ في الأداء. وتتوفر سماعات Enco Air 4i بلونين، هما الأبيض والأسود.

وتدعم السماعات البلوتوث 5.4، مع إمكانية الاتصال بجهازين في آنٍ واحد، ووضع زمن الاستجابة المنخفض الذي يصل إلى 47 ميلي ثانية، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمحبي الألعاب.

وتتمتع السماعات بمعيار IP55 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، كما خضعت لاختبارات تحمل السقوط، ودرجات الحرارة التي تصل إلى 75 درجة مئوية.

وتتضمن السماعات أزرار تحكم باللمس قابلة للتخصيص، ودعمًا للمساعد الصوتي بالذكاء الاصطناعي، وميزة “العثور على السماعات” عبر التطبيق المُرفق، إلى جانب إمكانية التحكم باللمس لالتقاط الصور من بُعد، وغيرها من المزايا.