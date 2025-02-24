آبل تستعد لإطلاق ماك بوك آير بمعالج M4

تستعد شركة آبل لإطلاق جهاز ماك بوك آير MacBook Air المحمول بمعالج M4 المُحدّث خلال شهر مارس المقبل، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

ومن المقرر أن تطلق الشركة الجهاز بقياسين للشاشة، وهما 13 و 15 إنشًا، وتعمل الشركة حاليًا على تجهيز فرق التسويق والمبيعات والتجزئة استعدادًا لطرحه رسميًا.

وأظهرت بيانات متاجر آبل انخفاض المخزون من إصدارات ماك بوك آير السابقة، في إشارة إلى اقتراب موعد إطلاق الإصدار الجديد.

يُذكر أن معالج M4 من آبل يشغّل بعضًا من أكثر أجهزتها مبيعًا، مثل أجهزة ماك ميني وماك برو و iMac وماك برو الجديدة.

وظهر الإصدار المُنتظر في منصات اختبار الأداء مثل Geekbench، مزوّدًا بذاكرة موحدة، وتردد يبلغ 4.41 جيجاهرتز.

وحقق الجهاز الجديد 54,806 نقطة في اختبار Geekbench Metal، الذي يقيس أداء وحدة معالجة الرسومات، متفوقًا بنحو ملحوظ على إصدار M3 الذي سجل 41,045 نقطة.

ومن اللافت أن أداء MacBook Air بمعالج M4 يقل بنسبة قدرها 5% فقط عن MacBook Pro M4، الذي سجل 57,603 نقطة، مع الفارق السعري المُتوقع بين الجهازين، مما يعكس كفاءة الجهاز الجديد في معالجة الرسومات.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن مزيد من التفاصيل حول MacBook Air الجديد خلال الأسابيع المقبلة، في ظل الترقب الكبير من المستخدمين.

وكانت آبل قد بدأت عام 2025 بإطلاق هاتف آيفون 16e، الذي يُعد إصدارًا محسّنًا لهاتف iPhone SE 3 الصادر عام 2022 مع ترقيات ملحوظة.