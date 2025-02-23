مقارنة بين هاتفي iPhone 16e و Pixel 8a

بعد إعلان شركة آبل هاتفها الاقتصادي iPhone 16e، بدأت المقارنات بينه وبين الهواتف الاقتصادية المتميزة والمتوفرة في السوق في الوقت الحالي مثل هاتف جوجل Pixel 8a.

كلا الهاتفين يُباعان بأسعار متقاربة، ويدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويعملان بمعالجات قوية، ومع ذلك هناك الكثير من الفروق بينهما.

فإذا كنت تفكر في شراء واحد منهما، ستساعدك المقارنة التالية بين هاتفي iPhone 16e و Pixel 8a في اتخاذ القرار النهائي:

المعالج ونظام التشغيل

من أكبر الفروق بين iPhone 16e و Pixel 8a المعالج ونظام التشغيل؛ إذ يعمل iPhone 16e بمعالج A18 من آبل ونظام التشغيل iOS 18، وأما Pixel 8a فيعمل بمعالج Google Tensor G3 ونظام التشغيل أندرويد 14.

ومع أن معالج Tensor G3 ليس أحدث معالجات جوجل فإنه يقدم أداءً سلسًا سواء في الاستخدام اليومي أو في أثناء تشغيل الألعاب والتطبيقات الكثيفة. كما يركز معالج Tensor G3 بنحو أساسي في تحسين أداء مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في الهاتف.

وأما معالج A18، فيمتاز بقوة الأداء والسرعة والسلاسة في معالجة المهام المختلفة، كما أن وجوده في iPhone 16e يعني أن الهاتف يدعم تقنيات Apple Intelligence الجديدة.

مزايا الذكاء الاصطناعي

يدعم كلا الهاتفين مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل المتوفرة في Pixel 8a أكثر تطورًا من مزايا Apple Intelligence المتوفرة في iPhone 16e، ومع ذلك تُحسّن آبل هذه المزايا باستمرار عبر تحديثات نظام التشغيل.

تشمل مزايا Apple Intelligence المتوفرة في iPhone 16e: أدوات الكتابة (Writing Tools) التي تساعد في تحسين النصوص، بالإضافة إلى المساعد سيري المُحسن الذي يمكنه فهم اللغة الطبيعية، ودمج ChatGPT داخل النظام.

كما يدعم iPhone 16e أيضًا بعض أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، مثل مزية Clean Up التي تتيح إزالة العناصر غير المرغوب فيها من خلفيات الصور.

وأما هاتف Pixel 8a فيدعم مجموعة من أدوات تحرير الصور المتقدمة، مثل: Magic Editor لتغيير الخلفيات وتحريك العناصر، ومزية Best Take التي تدمج صورًا جماعية متعددة للحصول على أفضل صورة يظهر فيها الجميع بنحو جيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم Pixel 8a مزايا متقدمة مثل: Circle to Search لتسهيل البحث عبر الإنترنت، ومزية Live Translate للترجمة الفورية، بالإضافة إلى المساعد الصوتي Gemini من جوجل.

الكاميرا

يضم Pixel 8a كاميرا خلفية ثُنائية العدسات مكونة من عدسة رئيسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتتميز كاميرا هذا الهاتف بقدرتها على التقاط صور احترافية تتضمن ألوان طبيعية وإضاءة جيدة حتى عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأما هاتف iPhone 16e فيضم كاميرا خلفية أحادية العدسة على غرار iPhone SE 2022. ومع ذلك، حسنت آبل دقة الكاميرا في الطراز الجديد لتصبح 48 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل، وأوضحت الشركة أن هذه العدسة تدعم خاصية التقريب البصري المدمجة حتى 2x، مما يسمح بالتقاط صور غنية بالتفاصيل.

دعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار

عادةً ما تفتقر الهواتف الاقتصادية إلى بعض المزايا المتقدمة المتوفرة في الهواتف الرائدة، مثل مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وهذا ما ينطبق على Pixel 8a. ومع أن باقي هواتف سلسلة Pixel 8 تدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، فإن Pixel 8a يدعم معيار IP67؛ مما يعني أنه أقل مقاومة للماء من باقي الهواتف في السلسلة.

وأما iPhone 16e، فيدعم معيار IP68 مثل باقي الهواتف في سلسلة آيفون 16؛ مما يجعله أكثر مقاومة للغبار والماء مقارنة بهاتف Pixel 8a.

معدل تحديث الشاشة

من أبرز نقاط الضعف في هاتف iPhone 16e، بالإضافة إلى iPhone 16 و iPhone 16 Plus، عدم دعم تقنية ProMotion التي تعني معدل تحديث متغير بين 1 هرتز و 120 هرتزًا. وبدلًا من ذلك، تدعم شاشة iPhone 16e معدل تحديث ثابت يبلغ 60 هرتزًا.

وأما Pixel 8a، فإن شاشته تدعم معدل تحديث يتراوح بين 60 هرتزًا و 120 هرتزًا، مما يساعد في الحفاظ على عمر البطارية لمدة أطول.

السعر

هاتف iPhone 16e الجديد مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 599 دولارًا، وستُطلقه الشركة رسميًا بتاريخ 28 من فبراير الجاري. وأما Pixel 8a، فيُباع بسعر يبدأ من 499 دولارًا.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين يوفران مزايا قوية ويباعان بأسعار اقتصادية، ويعتمد الاختيار بين iPhone 16e و Pixel 8a بنحو أساسي على نظام التشغيل الذي تُفضل استخدامه، والأجهزة الأخرى التي تستخدمها، فإذا كنت تستخدم أجهزة أخرى من آبل فسيكون هاتف iPhone 16e هو المناسب لك، وأما إذا كنت تستخدم أجهزة أخرى من جوجل أو أجهزة تعمل بنظام أندرويد فسيكون هاتف Pixel 8a هو المناسب لك. ولكن إذا لم يكن نظام التشغيل مهمًا لك، وستعتمد على السعر للاختيار فسيكون هاتف جوجل هو المناسب لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 16e و Pixel 8a:

iPhone 16e Google Pixel 8a المعالج معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Tensor G3) من جوجل الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسات بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأسود، والأبيض. الأبيض، والأسود، والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل iOS 18. أندرويد 14. الوزن 176 جرامًا. 188 جرامًا. السعر يبدأ من 599 دولارًا . يبدأ من 499 دولارًا.