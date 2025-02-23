مستقبل الواقع المعزز.. هل ستصبح النظارات الذكية جزءًا من حياتنا اليومية؟

شهد عام 2024 طفرة كبيرة في مجال الواقع المُعزز، فقد أصبحت نظارات الواقع المعزز أكثر تطورًا، وتجربة المستخدم أكثر سلاسة، والتطبيقات أكثر ذكاء. وتشير هذه التطورات الأخيرة إلى اقتراب التبني الواسع لتقنية الواقع المعزز، لتصبح النظارات الذكية جزءًا من حياتنا اليومية.

التطورات الحالية في مجال الواقع المعزز

أصبح سوق نظارات الواقع المعزز أكثر تنافسية من أي وقت مضى؛ إذ تتسابق كبرى الشركات التقنية مثل آبل، وميتا، وجوجل، وسامسونج، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصينية، لتقديم نظارات جديدة تتمتع بمزايا مبتكرة.

آبل: من المُتوقع أن يأتي الجيل الجديد من نظارة Vision Pro الذي سيصدر هذا العام بتصميم أخف وزنًا ويتمتع بعمر أطول للبطارية وأداء مُحسن، فقد أفادت بعض التقارير بأن آبل تعتزم إطلاق نسخة مُحدّثة من نظارة الواقع المختلط فيجن برو Vision Pro بمعالج M5 في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، يشهد نظام visionOS تطورات وتحسينات مستمرة، مع زيادة دعم المزيد من التطبيقات الجديدة.

من المُتوقع أن يأتي الجيل الجديد من نظارة Vision Pro الذي سيصدر هذا العام بتصميم أخف وزنًا ويتمتع بعمر أطول للبطارية وأداء مُحسن، فقد أفادت بعض التقارير بأن آبل تعتزم إطلاق نسخة مُحدّثة من نظارة الواقع المختلط فيجن برو Vision Pro بمعالج M5 في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، يشهد نظام visionOS تطورات وتحسينات مستمرة، مع زيادة دعم المزيد من التطبيقات الجديدة. ميتا: تواصل هيمنتها على سوق نظارات الواقع المعزز من خلال سلسلة Quest؛ إذ تتصدر Quest 3 و Quest 3s سوق نظارات الواقع المعزز بفضل الإمكانيات المُحسنة في معالجة البيانات ومزايا الواقع المعزز المتقدمة؛ مما يجعلها جذابة لكل من المستخدمين العاديين والمحترفين. كما تعمل ميتا حاليًا على مشروع Orion لتقديم تجربة واقع معزز دون الحاجة إلى نظارات ضخمة.

تواصل هيمنتها على سوق نظارات الواقع المعزز من خلال سلسلة Quest؛ إذ تتصدر Quest 3 و Quest 3s سوق نظارات الواقع المعزز بفضل الإمكانيات المُحسنة في معالجة البيانات ومزايا الواقع المعزز المتقدمة؛ مما يجعلها جذابة لكل من المستخدمين العاديين والمحترفين. كما تعمل ميتا حاليًا على مشروع Orion لتقديم تجربة واقع معزز دون الحاجة إلى نظارات ضخمة. جوجل وسامسونج: دخلت جوجل المجال بقوة من خلال Android XR، وهو نظام جديد يدعم تجارب الواقع المعزز المتقدمة. وتتعاون سامسونج مع جوجل في تطوير Project Moohan، وهي نظارة واقع معزز تعمل بنظام Android XR، ويتوقع أن تنافس Vision Pro بفضل تكاملها مع أدوات جوجل المتقدمة.

دخلت جوجل المجال بقوة من خلال Android XR، وهو نظام جديد يدعم تجارب الواقع المعزز المتقدمة. وتتعاون سامسونج مع جوجل في تطوير Project Moohan، وهي نظارة واقع معزز تعمل بنظام Android XR، ويتوقع أن تنافس Vision Pro بفضل تكاملها مع أدوات جوجل المتقدمة. الشركات الصينية: بدأت شركات مثل XREAL (Nreal سابقًا)، وأوبو و TCL بتقديم نظارات بأسعار معقولة تركز في الترفيه والإنتاجية؛ مما يتيح للمستخدمين تجربة تقنية متطورة دون إنفاق مبالغ طائلة.

التطورات في البرمجيات والتطبيقات

بالإضافة إلى الأجهزة، شهدت برمجيات الواقع المعزز قفزة كبيرة؛ إذ تركز التطورات الحديثة في تحسين تجربة المستخدم في مجالات الإنتاجية، والتسوق، وغير ذلك.

ففي مجال الإنتاجية والتعاون، تقدم تطبيقات مثل: Microsoft Mesh و Zoom AR، و Freeform AR من آبل طرقًا مبتكرة لعقد الاجتماعات والتعاون من بُعد عبر تقنية الهولوغرام ومساحات العمل الافتراضية.

وأما في مجال التسوق واللياقة البدنية، فتعتمد العلامات التجارية على الواقع المعزز لتقديم تجارب تسوق افتراضية، تسمح بتجربة الملابس افتراضيًا أو معاينة المنتجات بتقنية ثلاثية الأبعاد. كما أطلقت شركات مثل آبل و Peloton حلولًا للياقة البدنية تعتمد على الواقع المعزز لتعزيز تجربة أداء التمارين المنزلية.

من ناحية أخرى، هناك نظام Android XR الجديد من جوجل الذي سيؤدي دورًا محوريًا في تسريع تطوير البرمجيات الخاصة بالواقع المعزز، من خلال توفير نظام مفتوح يشجع على الابتكار.

ما التطورات القادمة في مجال الواقع المعزز؟

حتى مع التقدم الكبير الذي نشهده في الوقت الحالي، ما تزال نظارات الواقع المعزز وتطبيقاته في مرحلة التطوير، ومن المُتوقع أن تشهد في السنوات القادمة تحسينات كبيرة، تشمل:

التصاميم الخفيفة: يُتوقع أن تؤدي التحسينات في العدسات، والبطاريات، وشاشات micro-LED إلى إنتاج نظارات أصغر حجمًا وأكثر راحة.

يُتوقع أن تؤدي التحسينات في العدسات، والبطاريات، وشاشات micro-LED إلى إنتاج نظارات أصغر حجمًا وأكثر راحة. العمر الطويل للبطارية: تعمل الشركات التقنية على تطوير شرائح موفرة للطاقة وبطاريات خارجية لتعزيز تجربة الاستخدام اليومي.

تعمل الشركات التقنية على تطوير شرائح موفرة للطاقة وبطاريات خارجية لتعزيز تجربة الاستخدام اليومي. تقنيات الذكاء الاصطناعي: سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تحسين التفاعلات عبر تطبيقات الواقع المعزز وجعلها أكثر ذكاءً.

سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تحسين التفاعلات عبر تطبيقات الواقع المعزز وجعلها أكثر ذكاءً. انخفاض الأسعار تدريجيًا: مع زيادة الإنتاج والمنافسة، من المُتوقع أن تصبح نظارات الواقع المعزز أقل تكلفة.

هل ينبغي عليك الاستثمار في نظارات الواقع المعزز في الوقت الحالي؟

بالنسبة للشركات والمهنيين العاملين في مجالات مثل الرعاية الصحية، والتصميم، فإن النظارات الذكية المتوفرة في الوقت الحالي تقدم مزايا كبيرة؛ إذ تعزز الإنتاجية، وتوفر طرقًا جديدة للتفاعل مع المحتوى الرقمي.

وأما المستهلكين العاديين، إذا لم يكن لديهم هدف محدد من استخدام نظارات الواقع المعزز مثل اللعب بألعاب الواقع المعزز، أو الرغبة في تجربة التقنيات الحديثة مبكرًا، فقد يكون من الأفضل الانتظار حتى تصبح هذه النظارات أكثر تطورًا وأسعارها أكثر تنافسية في السنوات القادمة.

هل ستصبح النظارات الذكية جزءًا من حياتنا اليومية؟

قد تصبح النظارات الذكية جزءًا من حياتنا اليومية خلال السنوات القادمة مع التوجه الحالي للشركات نحو تطوير إصدارات أخف وأكثر عملية، وبطاريات تدوم لمدة طويلة، وهذه التطورات ستسمح باستخدام نظارات الواقع المعزز في الأنشطة اليومية دون إزعاج أو تعب.

بالإضافة إلى ذلك، مع التوسع في تطبيقات الواقع المعزز التي تشمل التسوق، والترفيه، والعمل، واللياقة البدنية، ستصبح النظارات الذكية أكثر جاذبية للمستخدم العادي. لكن يبقى التحدي هو السعر ومدى استعداد المستخدمين للتخلي عن الهواتف الذكية لصالح هذه النظارات. فإذا تمكنت الشركات التقنية من تجاوز هذه العقبات، قد نشهد قريبًا تحوّل النظارات الذكية من مجرد جهاز تكميلي إلى جهاز ضروري لا غنى عنه.