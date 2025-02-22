OpenAI تحظر حسابات صينية في ChatGPT

أفادت تقارير حديثة بأن شركة OpenAI حظرت عدة حسابات مرتبطة بأداة مراقبة وتجسس صينية، إذ كانت هذه الحسابات تستخدم ChatGPT لإنشاء عروض تسويقية، وتصحيح أكواد خاصة بمساعد ذكاء اصطناعي مُصمم لجمع بيانات آنية عن الاحتجاجات المناهضة للصين في دول غربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن “بن نيومو”، الباحث الرئيسي في OpenAI، قوله إن الشركة تسعى إلى “تسليط الضوء على كيفية محاولة الأنظمة الاستبدادية، مثل الحكومة الصينية، استغلال التقنيات الأمريكية ضد الولايات المتحدة وحلفائها”، على حد تعبيره.

وأضاف نيومو قائلًا: “إن هذا الأمر يمنحنا لمحة مقلقة حول كيفية محاولة أحد الفاعلين غير الديمقراطيين استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي لتحقيق أهداف غير ديمقراطية، وفقًا للمواد التي كانوا ينتجونها بأنفسهم”.

وكشفت OpenAI أن الحسابات المحظورة كانت تشير أيضًا إلى أدوات ذكاء اصطناعي أخرى، ومنها إصدار من نموذج Llama المفتوح المصدر، الذي تطوره شركة ميتا.

ووفقًا لما تمكنت OpenAI من التحقيق فيه، يبدو أن برنامج المراقبة كان يحمل اسم “مساعد الرأي العام الخارجي Qianyue AI”، لكن لم تتحقق الشركة مما إذا كان قد نُشر فعليًا أم لا.

وأكّدت OpenAI في تقريرها أن “سياساتها تمنع الأنظمة الاستبدادية من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتعزيز سلطتها أو التحكم في مواطنيها”، وفقًا لبيانٍ رسمي.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج الصيني كان مُصممًا لتحديد المحادثات والنقاشات عبر الإنترنت حول حقوق الإنسان في الصين والقضايا المناهضة لبكين، من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس وفيسبوك وإنستاجرام، ثم إرسال تقارير المراقبة إلى السلطات الصينية، وأجهزة الاستخبارات، وموظفي السفارات الصينية.

وحذّرت OpenAI الحكومة الأمريكية من استخدام الصين تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، خاصةً بعد أن برز نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek R1، الذي تفوق على العديد من النماذج الأمريكية في الاختبارات القياسية، مما تسبب باضطرابات في الأسواق الأمريكية.

وكانت OpenAI قد اتهمت شركة DeepSeek بمحاولة استنساخ مخرجات نماذجها، عبر عملية تُسمى “التقطير”، محذرةً من أن الشركات الصينية قد تكون متورطة في سرقة بيانات تقنية من شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.