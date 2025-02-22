أعلنت شركة آبل آخرًا هاتفها الاقتصادي الجديد آيفون 16e الذي يُعدّ خليفةً لهاتف آيفون SE الصادر في عام 2022. ويأتي الهاتف الجديد مع تحديثات جذرية في التصميم، والشاشة، والأداء، والكاميرا.

في هذا المقال، سنقدم مقارنة بين هاتفي آيفون 16e و آيفون SE لتوضيح الفروق الرئيسية بينهما.

التصميم:

يأتي آيفون SE بتصميم قديم مشابه لهاتف آيفون 8 مع حافات عريضة وزر الصفحة الرئيسية المادي الذي يدعم تقنية تعرّف بصمة الإصبع Touch ID. وأما آيفون 16e فيأتي بتصميم حديث يُشبه آيفون 14، مع حافات رفيعة ونتوء في الجهة العلوية يدعم تقنية تعرّف الوجه Face ID.

بالإضافة إلى ذلك، استبدلت آبل منفذ Lightning بمنفذ USB-C في آيفون 16e، وعززت متانة الطراز الجديد ليدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار بدلًا من معيار IP67 الذي يدعمه الطراز السابق.

الشاشة:

يضم هاتف آيفون SE شاشة Retina IPS LCD يبلغ مقاسها 4.7 بوصات، وتبلغ دقتها 1334×750 بكسلًا. وأما آيفون 16e، فيضم شاشة Super Retina XDR OLED يبلغ مقاسها 6.1 بوصات، وتبلغ دقتها 2532 × 1170 بكسلًا، وتوفر ألوانًا أكثر حيوية وتباينًا أعلى مقارنة بشاشة الطراز السابق. ومع ذلك، تشترك كلتا الشاشتين في معدل التحديث نفسه الذي يبلغ 60 هرتزًا.

المعالج والأداء:

حصل هاتف آيفون 16e على ترقية كبيرة في الأداء مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يعمل آيفون SE بمعالج A15 Bionic ويأتي مع سعة قدرها 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وأما آيفون 16e فيعمل بمعالج A18 المتطور، ويأتي مع سعة قدرها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. وهذا التحسين في المعالج والذاكرة يعزز قوة أداء هاتف آيفون 16e ويتيح له دعم مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة Apple Intelligence التي تتطلب قدرات معالجة عالية.

الكاميرا:

كلا الهاتفين يحتويان على كاميرات خلفية أحادية العدسات، ولكن الهاتف الجديد حصل على ترقية كبيرة في دقة الكاميرا؛ إذ يحتوي آيفون SE على كاميرا خلفية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وأما آيفون 16e الجديد فيحتوي على كاميرا خلفية تبلغ دقتها 48 ميجابكسل.

هذا التحسين في دقة الكاميرا في آيفون 16e يتيح للمستخدمين التقاط صور أكثر وضوحًا وغنية بالتفاصيل. وأما الكاميرا الأمامية، فقد حصلت أيضًا على ترقية في الدقة من 7 ميجابكسل في SE إلى 12 ميجابكسل في آيفون 16e؛ مما يحسن جودة الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

السعر:

عند إطلاق آيفون SE في عام 2022 كان سعره يبدأ من 429 دولارًا، وقد توقفت آبل الآن عن بيعه في متجرها الإلكتروني بعد إعلان آيفون 16e، ولكنه متوفر في متاجر أخرى.

وأما آيفون 16e فهو مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 599 دولارًا، وستطلقه الشركة رسميًا في 28 فبراير.

المواصفات الكاملة لهاتفي آيفون 16e و آيفون SE:

آيفون 16e آيفون SE المعالج معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج Apple A15 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 5 نانومتر. الشاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. من نوع (Retina IPS LCD) بقياس قدره 4.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 64، أو 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 4 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسات بدقة قدرها 48 ميجابكسل. أحادية العدسات بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 7 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض. الأسود، والأبيض والأحمر نظام التشغيل iOS 18. iOS 15. الوزن 176 جرامًا. 144 جرامًا. السعر يبدأ من 599 دولارًا . يبدأ من 429 دولارًا.