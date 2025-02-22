أطلقت شركة هواوي هاتفها المبتكر Mate XT Ultimate في الأسواق العالمية، وذلك بعد إطلاقه في الصين العام الماضي. ويُعد أول هاتف ذكي في العالم بتصميم ثلاثي الطيات، مما يمثل نقلة نوعية في عالم الأجهزة المحمولة.

يُتيح هذا التصميم المميز للمستخدمين تحويل الهاتف إلى جهاز لوحي بشاشة كبيرة، مع الحفاظ على قابلية الحمل والمرونة في الاستخدام.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف هواوي Mate XT Ultimate الثلاثي الطيات الجديد لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم:

عندما يلتقي الإبداع بالتكنولوجيا، يُولد #HUAWEIMateXT. أول هاتف ثلاثي الطي على الإطلاق، حيث يصبح المستحيل حقيقة بين يديك.

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يتميز Mate XT Ultimate بتصميم فاخر يجمع بين الأناقة والعملية. ويتوفر بلونين، هما: الأحمر والأسود. ويأتي الهاتف في هيكل متين يتمتع بمقاومة عالية للصدمات، مع شاشة مصنوعة من مواد مرنة. ويبلغ وزن الهاتف 298 جرامًا، وهو وزن معقول بالنظر إلى التصميم الثلاثي الطيات والمواد المستخدمة في تصنيعه.

عند طي الهاتف بالكامل، تبلغ أبعاده 156.7 × 73.5 × 12.8 ملم، مما يجعله أكثر سمكًا من الهواتف التقليدية، ولكنه يظل مريحًا عند الإمساك به في اليد واستخدامه. عند فتحه بالكامل، يصبح سُمكه 3.6 ملم، مما يوفر تجربة استخدام تحاكي تجربة استخدام جهاز لوحي رقيق.

الشاشة:

يضم Mate XT Ultimate شاشة مرنة من نوع LTPO OLED تدعم مليار لون ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا. وتتغير أبعاد الشاشة وفقًا لوضعية الطي:

عند الطي الكامل: يبلغ حجم الشاشة 6.4 بوصات، وتبلغ دقتها 1008 × 2232 بكسلًا.

عند طي جزء واحد: يبلغ حجم الشاشة 7.9 بوصات، وتبلغ دقتها 2048 × 2232 بكسلًا.

عند فتح الشاشة بالكامل: يبلغ حجمها 10.2 بوصات، وتبلغ دقتها 3184 × 2232 بكسلًا.

تعرض الشاشة المحتوى بجودة عالية مع إظهار جميع التفاصيل والألوان بوضوح؛ مما يجعلها مثالية لبث المحتوى الترفيهي والتعليمي والعمل على التطبيقات المختلفة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف هواوي Mate XT Ultimate بمعالج Kirin 9010 المُصنّع بتقنية تبلغ 7 نانومتر، ويضمن هذا المعالج الأداء القوي للهاتف والسلاسة في التعامل مع التطبيقات والألعاب. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.

يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.2، الذي يقدم تجربة استخدام مميزة وسلسة. ويدعم الهاتف مزايا متقدمة مثل: تحويل الصوت إلى نص، وتقسيم الشاشة، وترجمة المستندات لحظيًا، وتعديل الصور بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

الكاميرا:

يضم Mate XT Ultimate كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/4.0، وتدعم التثبيت البصري (OIS)، وتقدم صورًا واضحة في ظروف الإضاءة المختلفة.

العدسة المقربة (بيريسكوب): تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5.5x، مما يتيح التقاط تفاصيل دقيقة من مسافات بعيدة.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، مع زاوية تصوير تبلغ 120 درجة؛ مما يسمح بالتقاط مشاهد واسعة.

وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتوفر جودة جيدة لمكالمات الفيديو والصور الشخصية.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف هواوي الثلاثي الطيات على بطارية مُصنعة بتقنية السيليكون كربون، وهي أرفع بطارية في العالم بسمك قدره 1.9 ملم فقط، وتبلغ سعتها 5600 ميلي أمبير في الساعة.

يدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 66 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، بالإضافة إلى الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط، مما يتيح شحن الأجهزة الأخرى بسهولة.

السعر:

هاتف هواوي Mate XT Ultimate الثلاثي الطيات الجديد مُتاح للحجز الأولي في المملكة العربية السعودية بسعر يبلغ 13 ألف ريال سعودي للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة قدرها تيرابايت واحد.

هل يستحق الشراء؟

يقدم Huawei Mate XT Ultimate تجربة فريدة بفضل تصميمه الثلاثي الطيات ومزاياه المتقدمة. ويجمع بين الأداء القوي، والشاشة الكبيرة، والمرونة في الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن أحدث التقنيات في عالم الهواتف الذكية.

المواصفات الكاملة لهاتف هواوي Mate XT Ultimate الثلاثي الطيات الجديد:

Huawei Mate XT Ultimate المعالج معالج (Kirin 9010). الشاشة ثلاثية الطيات من نوع (LTPO OLED). الشاشة الواحدة: 6.4 بوصات.

الشاشة المزدوجة: 7.9 بوصات.

الشاشة الكاملة: 10.2 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5600 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود والأحمر. نظام التشغيل HarmonyOS 4.2. الوزن 298 جرامًا. السعر 13 ألف ريال سعودي للطراز الذي يأتي مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها تيرابايت واحد.