آبل تطرح النسخة التجريبية الأولى من iOS 18.4 مع تطبيق جديد

طرحت آبل اليوم النسخة التجريبية الأولى من تحديثي iOS 18.4 و iPadOS 18.4 للمطورين لاختبارهما، وذلك بعد نحو شهر من إطلاق تحديثي iOS 18.3 و iPadOS 18.3.

ويمكن للمطورين تحميل الإصدار التجريبي الجديد من خلال تطبيق “الإعدادات Settings” في الأجهزة المتوافقة، و الانتقال إلى “عام General”، ثم “تحديث البرامج Software Update”.

ويأتي تحديث iOS 18.4 مزودًا بتطبيق مخصص لنظارة آبل Vision Pro، إذ يظهر تلقائيًا في أجهزة آيفون المرتبطة بحساب آبل في حال امتلاك المستخدم النظارة، ويمكن تحميل التطبيق يدويًا من متجر App Store لمن لا يملكها.

ويهدف التطبيق إلى مساعدة المستخدمين في اكتشاف المحتوى، وتعرّف مزايا نظارة Vision Pro الجديدة، بالإضافة إلى توفير أدوات لإضافة المحتوى إلى تطبيق Apple TV للمشاهدة لاحقًا، وتنزيل التطبيقات من بُعد، وعرض معلومات الجهاز، مثل الرقم التسلسلي ضمن قسم “My Vision Pro”.

ويضم التطبيق صفحة “الاكتشاف Discover” التي تقدم توصيات مُنسقة لآليات استخدام Vision Pro، إذ يمكن للمستخدمين استعراض التطبيقات والألعاب الشائعة، وأكثر من 300 فيلم ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى مقاطع فيديو غامرة من آبل، وصور بانورامية، بالإضافة إلى إدارة وضع الضيف في Vision Pro مباشرة عبر هاتف آيفون.

وكانت التوقعات تشير إلى أن تحديث iOS 18.4 سيقدم تحسينات جديدة لمساعد آبل الذكي Siri ضمن إطار Apple Intelligence، لكن بعض المزايا قد تتأخر بسبب مشكلات هندسية وأخطاء برمجية.

وتعمل آبل على تعزيز “سيري” بقدرات مثل الوعي بالسياق الشخصي، والتفاعل الذكي بين التطبيقات، إلى جانب توسيع دعم Apple Intelligence للغات إضافية ضمن التحديث القادم.

ومن المتوقع إطلاق تحديثي iOS 18.4 و iPadOS 18.4 رسميًا في شهر أبريل المقبل، بعد استكمال المدة التجريبية الحالية.