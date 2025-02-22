آبل تختبر مودم C2 الجديد استعدادًا لهواتف آيفون القادمة

بعد إطلاق آبل أول مودم لها مطوّر داخليًا باسم C1 مع هاتف آيفون 16e، تشير أحدث التقارير إلى أن الشركة تختبر حاليًا مودم C2 الجديد، الجيل الجديد من مودماتها، مما يعكس استمرار جهودها للحد من الاعتماد على كوالكوم.

وتعمل آبل على تطوير مودم C2، الذي يحمل الرقم التعريفي C4020. ومع أن التسريبات لم تكشف تفاصيل إضافية حول المودم، فإن بدء الاختبارات في هذه المرحلة المبكرة يشير إلى أن آبل تسعى إلى تطوير تقنياتها الداخلية بوتيرة سريعة.

ومع ذلك، قد لا يكون مودم C2 جاهزًا في الوقت المناسب لهواتف آيفون 17، إذ يُتوقع أن تستمر السلسلة باستخدام مودمات كوالكوم، باستثناء آيفون 17 آير، الذي قد يعتمد على مودم C1.

ويُعد مودم C1 خطوة مهمة لآبل، إذ يعكس إستراتيجيتها في تطوير تقنياتها داخليًا، وتقليل الاعتماد على الشركات الخارجية. ومع ذلك، يفتقر C1 إلى دعم تقنية mmWave في شبكات الجيل الخامس، مما يجعله أقل كفاءةً مقارنةً بمودمات كوالكوم الحالية.

وأكّد رئيس قسم الشرائح في آبل، جوني سروجي، في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز الأمريكية أن مودم C1 يشكّل “مجرد البداية”، مما يشير إلى أن الشركة تعمل على تحسين الأداء مع المودم الجديد C2.

وإذا لم تتمكن آبل من تطويره بالمستوى المطلوب خلال العامين المقبلين، فقد تجد نفسها مضطرة إلى تمديد شراكتها الحالية مع كوالكوم إلى ما بعد عام 2026.