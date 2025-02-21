OpenAI تتيح وكيل الذكاء الاصطناعي “Operator” عالميًا

أعلنت OpenAI توسيع نطاق إتاحة وكيل الذكاء الاصطناعي “Operator” ليشمل مستخدمي ChatGPT Pro في أستراليا والبرازيل وكندا والهند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول.

وأكّدت الشركة أن “Operator” سيكون متاحًا في معظم البلدان التي يتوفر فيها ChatGPT، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأخرى، مثل سويسرا والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا.

وكانت OpenAI قد أطلقت Operator في يناير الماضي داخل الولايات المتحدة، ليكون أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام مثل حجز التذاكر وطلب الطعام من المطاعم وإجراء عمليات التسوق عبر الإنترنت وغيرها من المهام الأساسية نيابةً عن المستخدمين.

وفي الوقت الحالي، يتوفر Operator حصريًا للمستخدمين أصحاب اشتراك ChatGPT Pro البالغ قدره 200 دولارٍ شهريًا، مع إمكانية الوصول إليه فقط عبر صفحة ويب مخصصة.

وأوضحت الشركة أنها تخطط لتوسيع دعمه ليشمل كافة عملاء ChatGPT في المستقبل، كما يعمل الوكيل عبر نافذة متصفح مستقلة يمكن للمستخدمين التحكم فيها في أثناء تنفيذ المهام.

ويواجه Operator منافسة متزايدة من شركات أخرى مثل جوجل وأنثروبيك، التي تعمل على تطوير أدوات مماثلة. ومع ذلك، ما زال مشروع جوجل في مرحلة تجريبية أولية، ويُعرف باسم “مشروع مارينز Project Mariner”، في حين توفر أنثروبيك وكيلها عبر واجهة برمجة التطبيقات API.

وتستمر OpenAI بتعزيز قدرات وكلائها الذكيين، مما يعكس التوجه المتسارع نحو أتمتة المهام اليومية باستخدام الذكاء الاصطناعي.