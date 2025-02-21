DJI تكشف عن مثبت الكاميرا RS 4 Mini بميزة تتبع الأجسام المتحركة

أعلنت DJI مثبت الكاميرا الجديد RS 4 Mini كبديل أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأقل تكلفةً مقارنةً بالإصدارات الأخرى السابقة، مثل RS 4 وRS 4 Pro، وهو مصمم بنحو خاص للكاميرات العديمة المرآة والهواتف الذكية.

ومع أنه أثقل قليلًا من الجيل السابق RS 3 Mini، فإنه يقدم ميزة تتبع الأجسام المتحركة عبر وحدة اختيارية مشابهة لما قدمته الشركة حديثًا مع مثبت الكاميرا الآخر Osmo Mobile 7 Pro.

ويبلغ وزن RS 4 Mini نحو 890 جرامًا، أي أثقل قليلًا من الطراز السابق، لكنه ما زال يحتفظ بسعة التحمل نفسها، إذ يدعم كاميرات يصل وزنها إلى نحو 2 كجم.

وشهدت البطارية تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت مدة التشغيل من 10 ساعات إلى 13 ساعة، مع دعم الشحن السريع لمدة قدرها 30 دقيقة، وهي توفر 5 ساعات من الاستخدام.

ويعد RS 4 Mini أول طراز في السلسلة يدعم وحدة RS Intelligent Tracking Module، التي تضم كاميرا مدمجة وتقنية تتبع متقدمة، مما يسمح للمثبت بتتبع الأهداف البشرية تلقائيًا حتى مسافة قدرها 32 قدمًا (نحو 10 أمتار) دون الحاجة إلى تطبيق Ronin في الهاتف الذكي.

ويمكن للمستخدمين تشغيل التتبع أو إيقافه من بُعد باستخدام إيماءة اليد المفتوحة، مما يسهل على صناع المحتوى المستقلين التحكم في التصوير دون مساعدة إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر وضع الاستجابة الجديد (Responsive Mode) تحسينًا في الأداء عند تتبع الأجسام السريعة الحركة.

ويتوفر DJI RS 4 Mini بثلاثة إصدارات عبر متجر الشركة الإلكتروني، منها الإصدار الأساسي بسعر قدره 370 دولارًا أمريكيًا، وإصدار Combo بسعر قدره 460 دولارًا أمريكيًا، ويشمل وحدة التتبع الجديدة ومقبض Mini Briefcase Handle، بالإضافة إلى إصدار Creator Combo بسعر قدره 480 دولارًا أمريكيًا، ويشمل الملحقات نفسها، إضافةً إلى حامل للهاتف الذكي لصناع المحتوى الرقمي.

ومع هذه التحسينات، يُعد RS 4 Mini خيارًا قويًا للمصورين المحترفين والمبدعين الذين يبحثون عن مثبت صغير الحجم بمزايا احترافية دون الحاجة إلى أجهزة ضخمة.