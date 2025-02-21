يوتيوب تستعد لإطلاق اشتراك “بريميوم لايت” بتكلفة منخفضة

تستعد يوتيوب لإطلاق اشتراك جديد منخفض التكلفة يحمل اسم “بريميوم لايت Premium Lite“، وهو يركز على إزالة الإعلانات من مقاطع الفيديو الإرشادية والبودكاست وغيرها، لكنه لن يشمل مقاطع الفيديو الموسيقية التي ستظل مدعومة بالإعلانات.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن هذا الاشتراك يستهدف المشاهدين الذين يفضلون المحتوى غير الموسيقي، مما يوفر خيارًا أكثر بساطة وبأسعار معقولة.

وقال متحدث باسم يوتيوب: “في إطار التزامنا بمنح المستخدمين مزيدًا من الخيارات والمرونة، اختبرنا عرضًا جديدًا من يوتيوب بريميوم يتيح مشاهدة معظم مقاطع الفيديو دون إعلانات في عدة أسواق”.

وأضاف قائلًا: “إننا نأمل توسيع هذا العرض ليشمل المزيد من المستخدمين مستقبلًا بدعم من شركائنا”.

وقد بدأ اختبار الخدمة منذ عدة أشهر على نطاق محدود، وذلك بعد تجربة سابقة لخدمة “Premium Lite” في أوروبا بين عامي 2021 و 2023، قبل إيقافها لاحقًا.

ومن المتوقع أن يؤثر الاشتراك الجديد في طريقة تحقيق منشئي المحتوى الأرباح، إذ يعتمد معظمهم على عائدات الإعلانات كمصدر دخل رئيسي، لكن انتشار هذا الاشتراك قد يزيد أرباح الاشتراكات المدفوعة.

ومن المقرر إطلاق “Premium Lite” رسميًا في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وتايلاند قريبًا، لكن لا توجد معلومات حالية حول سعر الاشتراك.

ولا يُعرف إذا كان الاشتراك الجديد سيوفر مزايا أخرى إلى جانب إزالة الإعلانات، مثل التشغيل في الخلفية، وتنزيل مقاطع الفيديو بجودة عالية لمشاهدتها دون اتصال.