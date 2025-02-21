مايكروسوفت تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي Muse للألعاب

أعلنت مايكروسوفت نموذج ذكاء اصطناعي توليديًا جديدًا يحمل اسم Muse، وتروّج له الشركة باعتباره إنجازًا كبيرًا لمطوري الألعاب.

وتقول مايكروسوفت إنه أول نموذج من نوعه يجمع بين فهم العالم الافتراضي وتصرفات اللاعبين (WHAM)، ومن المقرر أن يساعد استديوهات الألعاب في تحويل أفكارها إلى واقع بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فاطمة كاردار، نائبة الرئيس التنفيذي لقسم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، قائلةً: “إن ما يجعل Muse ثوريًا هو فهمه العميق عالم الألعاب الثلاثية الأبعاد، ومنها فيزياء اللعبة، وكيفية استجابتها لتحركات اللاعبين عبر وحدة التحكم”.

وأضافت: “إن هذا النموذج يتيح إنشاء تجارب لعب متسقة ومتنوعة تُولّد بالذكاء الاصطناعي، مما يشكّل خطوة مهمة نحو نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تمنح المطورين مزيدًا من الإمكانيات”.

وتعاونت مايكروسوفت مع استوديو Ninja Theory لاختبار هذا النموذج الجديد، مستخدمةً لعبة Bleeding Edge الجماعية القديمة الخاصة بالاستوديو كبيئة تجريبية.

وبالاعتماد على بيانات مأخوذة من أسلوب لعب البشر، أصبح Muse قادرًا حاليًا على توليد تجربة لعب افتراضية تحاكي اللعبة الأصلية، متضمنةً الخرائط والشخصيات الفريدة والقدرات الحركية الخاصة. ومع ذلك، ما زالت دقة المخرجات منخفضة جدًا في هذه المرحلة، إذ تُشغّل بمعدل قدره 10 إطارات في الثانية فقط، لكن مايكروسوفت تؤكد أن ذلك ما زال مجرد بداية للمشروع.

وقالت مايكروسوفت إنها تستخدم Muse بالفعل لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يمكن اللعب به في الوقت الفعلي، وتستشكف إمكانات واعدة لهذا العمل ليعود يومًا ما بالفائدة على اللاعبين ومطوري الألعاب.

وتنظر مايكروسوفت وإكس بوكس إلى هذا التوجه من زاوية الحفاظ على الألعاب، إذ يمكن مستقبلًا تمكين اللاعبين من تجربة الألعاب الكلاسيكية بعناصر حديثة، دون الحاجة إلى الاعتماد على دعم التوافق مع الأجهزة الحديثة. ومع ذلك، ما زال الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب سنوات من التطوير.