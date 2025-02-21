سامسونج تطلق هاتف Galaxy A06 5G بسعر منخفض

أعلنت سامسونج إطلاق هاتفها الجديد Galaxy A06 5G، الذي ستطلقه الشركة في الأسواق العالمية، والذي يُعد نسخة مكافئة من ناحية المواصفات التقنية لهاتف Galaxy F06 5G.

ويستند هاتف Galaxy A06 5G إلى هاتف Galaxy A06 4G الذي كُشف عنه في أغسطس الماضي، لكن الإصدار الجديد تعتمد على معالج Dimensity 6300 من ميدياتيك، مما يوفر دعمًا لـ 12 نطاقًا لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 6 جيجابايت، مع إمكانية إضافة 6 جيجابايت أخرى كذاكرة افتراضية، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت مع دعم بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD.

ويحمل الجهاز شاشة PLS LCD قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +HD أي (720 × 1600 بكسلٍ)، مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا لتجربة تصفح سلسة. ويستخدم الهاتف نتوءًا للكاميرا الأمامية بدلًا من الثقب، كما يتضمن مستشعر بصمة مدمجًا في زر التشغيل الجانبي.

ويأتي هاتف Galaxy A06 5G بتحديث One UI 7 الجديد المستند إلى نظام أندرويد 15، مع أنه قد يفتقر إلى بعض المزايا المتوفرة في الهواتف الرائدة. وقد وعدت سامسونج بأن يحصل الهاتف على أربعة تحديثات كُبرى لنظام أندرويد، مقارنةً بإصدار Galaxy A06 4G الذي سيتلقى تحديثين فقط.

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8، وكاميرا عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل لتحسين صور البورتريه. وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وهي مُخصصة لالتقاط صور السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل الهاتف ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا.

ويتضمن هاتف Galaxy A06 5G منفذ سماعات 3.5 ملم، ويدعم الواي فاي المزدوج النطاق (2.4GHz/5GHz)، وتصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء. ويبلغ وزن الهاتف 191 جرامًا، ويبلغ سُمكه 8 ملم.

وتطرح سامسونج هاتفها الجديد بسعر يبدأ من 120 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى المزيد من الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.