أوبو تكشف ساعتها الذكية Oppo Watch X2 بمواصفات متطورة

كشفت أوبو رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch X2 إلى جانب هاتفها القابل للطي Oppo Find N5، وجاء هذا الإعلان بعد تقديم الساعة حديثًا في الولايات المتحدة وأوروبا باسم OnePlus Watch 3.

وتتميز ساعة Oppo Watch X2 بإطار مصنوع من سبائك التيتانيوم مع تصميم ثنائي اللون، وهي متوفرة عالميًا بلونين، وهما الأزرق والأسود.

وتحمل الساعة شاشة LTPO قياسها 1.5 إنش بسطوع أقصى يبلغ 2200 شمعة، مما يضمن وضوحًا ممتازًا حتى في ضوء الشمس المباشر، كما تأتي الساعة بزجاج عالي المقاومة للخدش، إضافةً إلى زر جانبي دوّار يدعم التنقل من خلال التدوير.

وتعتمد الساعة على بطارية مصنوعة من السيليكون الكربوني، وهي توفر عمر تشغيل يصل إلى 5 أيام في الوضع الذكي الكامل، وما يصل إلى 16 يومًا في وضع توفير الطاقة.

وأما من ناحية المستشعرات والمزايا الصحية، فتدعم ساعة Oppo Watch X2 نظام GPS مزدوج التردد مع تتبع كامل للمسارات الخارجية والملاحة عبر الخرائط، وقياس التخطيط الكهربي للقلب (ECG)، وتحتوي على مستشعر عالي الدقة لمعدل ضربات القلب، ومستشعر لقياس الأكسجين في الدم (SpO2)، ومستشعر لقياس درجة حرارة المعصم لمتابعة التغيرات الحرارية في الجسم.

وتوفر الساعة إمكانية إجراء فحص صحي شامل لمدة قدرها 60 ثانية يغطي 14 مؤشرًا صحيًا لمراقبة اللياقة والصحة العامة.

وتتوفر ساعة Oppo Watch X2 بسعر يبدأ من نحو 350 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر طرحها في العديد من الأسواق العالمية بدايةً من نهاية شهر فبراير الجاري.