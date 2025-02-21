أبرز الفروق بين هاتفي iPhone 16e و iPhone 16

كشفت آبل قبل يومين عن هاتف آيفون iPhone 16e الجديد الذي يُعدّ الطراز الأكثر اقتصادية في مجموعة هواتف آيفون لعام 2025، وتطرحه الشركة بديلًا لهواتف iPhone SE التي أعلنت رسميًا إيقاف بيعها.

يتمتع الهاتف الجديد بمواصفات قوية، ويأتي بتصميم حديث مشابه قليلًا لتصميم iPhone 16 الرائد، ويعمل بالمعالج نفسه الذي يعمل به هاتف آيفون 16، وكلا الهاتفين يأتيان مع شاشات بمقاس قدره 6.1 بوصات. ومع ذلك، هناك الكثير من الفروق بينهما.

ولتوضيح أبرز الفروق بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي iPhone 16e و iPhone 16:

التصميم:

تخلّت آبل عن التصميم القديم لسلسلة SE واختارت لهاتف iPhone 16e تصميمًا حديثًا مشابهًا قليلًا لتصميم iPhone 16 الرائد خاصة تصميم الواجهة الأمامية؛ إذ تأتي الواجهة الأمامية مع حافات مسطحة وزوايا مستديرة في كلا الهاتفين.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم كلا الهاتفين معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي iPhone 16e مع منفذ من نوع USB-C مثل iPhone 16، ليكون متوافقًا مع معيار الاتصال الجديد الذي اعتمدته آبل؛ مما يعني تخلّي الشركة تمامًا عن منفذ Lightning في هواتف آيفون الحديثة.

يحتوي الهاتفان على زر الإجراءات القابل للتخصيص (Action Button)، لكن iPhone 16 يتميز بزر التحكم في الكاميرا (Camera Control Button) على الجانب الأيمن السفلي.

وأما فيما يتعلق بخيارات الألوان، فيتوفر iPhone 16 باللون الأسود، والأبيض، والوردي، والأخضر (Teal)، والأزرق (Ultramarine)، وأما هاتف iPhone 16e الجديد فيتوفر بلونين فقط هما: الأبيض والأسود.

الشاشة:

للوهلة الأولى قد تبدو شاشة iPhone 16e مطابقة تمامًا لشاشة iPhone 16 ولكن هناك فروق بسيطة بينهما؛ إذ يأتي هاتفا iPhone 16 و iPhone 16e مع شاشات من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

وأما الفروق البارزة بين الشاشتين فتكمن في السطوع وتقنية تعرّف الوجه Face ID؛ إذ تمتاز شاشة iPhone 16 بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتتضمن الجزيرة الديناميكية Dynamic Island التفاعلية التي تدعم تقنية تعرّف الوجه والتي أضافتها آبل بدلًا من النتوء التقليدي، وأما شاشة iPhone 16e فيصل سطوعها إلى 1200 شمعة في المتر المربع، وتتضمن نتوءًا تقليديًا يدعم تقنية تعرّف الوجه Face ID.

الكاميرا:

تُضيف آبل إلى هواتف آيفون الاقتصادية كاميرا أحادية العدسة، ولم يتغير ذلك مع iPhone 16e. ولكن بدلًا من الكاميرا التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل في iPhone SE، يضم iPhone 16e كاميرا رئيسية محسّنة تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ومع ذلك، تفتقر هذه الكاميرا إلى تقنية التثبيت البصري المتطورة (Sensor-Shift OIS) الموجودة في iPhone 16.

يتميز iPhone 16 عن iPhone 16e بوجود عدسة ثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل تتيح التقاط مشاهد أوسع بكثير مقارنةً بالعدسة الرئيسية فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقد iPhone 16e بعض أوضاع التصوير المتقدمة مثل:

وضع الحركة (Action Mode).

الوضع السينمائي (Cinematic Mode).

المعالج:

يعمل الهاتفان بمعالج آبل A18، ولكن iPhone 16e يضم وحدة لمعالجة الرسومات تتضمن أنوية أقل مقارنة بالإصدار الرائد؛ إذ يضم هاتف iPhone 16 وحدة لمعالجة الرسومات خماسية النوى، وأما iPhone 16e فيضم وحدة لمعالجة الرسومات رباعية النوى.

ومع ذلك، فإن iPhone 16e يدعم جميع مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي يدعمها الطراز الرائد، وأبرزها:

التكامل مع ChatGPT.

الذكاء البصري (Visual Intelligence).

مزايا توليد الصور والرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي.

أدوات الكتابة للمساعدة في كتابة النصوص في البريد والرسائل.

بفضل معالج A18 يقدم iPhone 16e أداءً قويًا جدًا بالنسبة لسعره، مع القدرة على تشغيل الألعاب والتطبيقات الكثيفة بسرعة مماثلة تقريبًا لهواتف iPhone 16 الرائدة.

السعر:

يُباع iPhone 16 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، وأما iPhone 16e فهو متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 599 دولارًا، وستطلقه الشركة رسميًا في 28 فبراير.

المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 16 و iPhone 16e:

iPhone 16 iPhone 16e المعالج معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسات بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والوردي، والبنفسجي، والأخضر. الأسود، والأبيض. نظام التشغيل iOS 18. iOS 18. الوزن 170 جرامًا. 176 جرامًا. السعر يبدأ من 799 دولارًا . يبدأ من 599 دولارًا.