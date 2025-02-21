آبل تعتزم توفير ميزة “الذكاء المرئي” في هواتف آيفون 15 برو

تستعد آبل لإطلاق ميزة “الذكاء المرئي Visual Intelligence” لهواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، وهي الميزة التي تعادل أداة عدسة جوجل Google Lens، وذلك وفقًا لتقارير حديثة.

وتتيح هذه التقنية للمستخدمين توجيه كاميرا الهاتف إلى أي شيء، وتحليل محتواه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يمكنها البحث عن المنتجات عبر جوجل، أو الاستعانة بـ ChatGPT للحصول على معلومات إضافية.

وتدعم هواتف آيفون 16 وآيفون 16 برو جميعها تشغيل تلك الميزة عبر الضغط المطوّل على زر الكاميرا المخصص.

وأما هواتف آيفون 15 برو وآيفون 16e، فلا يوجد زر كاميرا مخصص فيها، وسوف يتعين على المستخدمين تفعيل ميزة “الذكاء المرئي” عبر زر الإجراءات، أو مركز التحكم بعد وصول التحديث القادم لنظام التشغيل.

ولم تحدد آبل بعدُ الإصدار الدقيق من iOS الذي سيجلب هذه الميزة، لكن وفقًا لبعض المحللين، فإنه يُتوقع أن تصل تلك الميزة مع تحديث iOS 18.4، الذي قد يكون متاحًا قريبًا لمستخدمي بنسخته التجريبية.

وتتيح هذه التقنية مجموعة واسعة من الخيارات المفيدة، مثل تعرّف المنتجات والبحث عن السلع عبر جوجل أو الاستفسار عنها عبر ChatGPT، وتحليل النصوص وترجمتها أو قراءتها بصوت عالٍ أو تلخيصها، بالإضافة إلى تعرّف الأماكن، ومعرفة تفاصيل المتاجر، مواعيد العمل، والخدمات المتاحة.

ويُنتظر أن يحصل مستخدمو آيفون 15 برو على ميزة “الذكاء المرئي” قريبًا، مع إمكانية تجربتها مبكرًا عند تثبيت إصدارات iOS التجريبية.