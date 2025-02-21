آبل تطرح هاتف آيفون 16e للحجز الأولي عالميًا

أتاحت آبل هاتف آيفون 16e للحجز الأولي بعد إعلانه قبل يومين، ويمكن الآن حجز الهاتف الجديد في 59 دولة ومنطقة حول العالم، ومنها بعض الدول العربية.

ومن المقرر أن يبدأ شحن الهاتف إلى العملاء في غضون أسبوع، مع طرحه رسميًا للبيع في المتاجر يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير.

ويُعد آيفون 16e الجيل الرابع من سلسلة iPhone SE، لكن آبل قررت تغيير الاسم نظرًا إلى التصميم المختلف.

ويأتي الهاتف بواجهة أمامية مشابهة لهاتف آيفون 14 مع النتوء العلوي الذي يضم الكاميرا الأمامية ونظام تعرّف الوجه، في حين يشبه ظهره هاتف آيفون SE 3 لكن بحجم أكبر، مما يجعله مزيجًا غير مألوف بين عدة أجهزة.

وفيما يتعلق بالمواصفات، فإن الهاتف يحمل نسخة معدّلة من معالج A18 المُستخدم في هواتف آيفون 16، إلى جانب أول مودم 5G من تطوير آبل باسم C1، ليحل محل مودمات كوالكوم. وتعد آبل بأن هذا التغيير سيحسّن عمر البطارية.

ومع أن الهاتف يحمل تصميمًا جديدًا، فإنه يفتقد بعض المزايا مقارنةً بالإصدارات الحديثة، إذ يحمل تصميم النتوء العلوي “النوتش” بدلًا من “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island”، كما لا يدعم تقنية MagSafe.

وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية واحدة رئيسية مأخوذة من هاتف آيفون 16، لكنها تفتقد بعض المزايا الموجودة في هواتف آيفون 16.

ويمكن للراغبين الآن في اقتناء هاتف iPhone 16e حجزه من متجر آبل الإلكتروني أو شركات الاتصالات أو الوكلاء المعتمدين.

وتتيح آبل هاتف آيفون 16e في الإمارات العربية المتحدة بسعر يبدأ من 2600 درهم إماراتي، وفي المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 2450 ريالًا سعوديًا، وفي قطر بسعر يبدأ من 2550 ريالًا قطريًا، وفي الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي.