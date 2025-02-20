xAI تعتزم إتاحة تطبيق Grok لأنظمة ويندوز وماك

أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة إكس وشركة xAI، إيلون ماسك، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي Grok سوف يصبح متاحًا للتنزيل والاستخدام في أنظمة ماك وويندوز دون الحاجة إلى أن يكون المستخدم مشتركًا في المنصة.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع كشف ماسك عن Grok 3، وهو أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة xAI المملوكة له، التي تزعم أن النموذج ينافس نماذج أخرى من DeepSeek و OpenAI وجوجل، بل ويتفوق عليها.

ويشكّل الإطلاق المستقل لهذا التطبيق خطوة مهمة في مسيرة نماذج Grok، التي كانت تعمل سابقًا فقط ضمن منصة إكس الاجتماعية المملوكة لماسك.

ويؤكد ماسك أن نموذج Grok يعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة، تجعله منافسًا قويًا للأنظمة الأخرى، مع تقديم تجربة استخدام محسّنة تضاهي تلك المتوفرة في الحلول البرمجية التقليدية للذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت يوجّه فيه ماسك مشاريعه المختلفة، ومنها منصة إكس نفسها، نحو مجالات تكنولوجية جديدة.

وسيكون تطبيق Grok المُخصص لأجهزة الحاسوب خيارًا مناسبًا للمستخدمين الأفراد والشركات التي تسعى إلى تحسين الإنتاجية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويسعى ماسك إلى ترسيخ مكانة روبوته الذكي كمنافس في سوق الذكاء الاصطناعي، علمًا بأن هناك بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المُتاحة بالفعل للحواسيب بنحو خاص، مثل ChatGPT و Claude و Copilot.

وقدّمت شركة xAI حديثًا نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 3، الذي وصفته بأنه “أذكى نموذج ذكاء اصطناعي على وجه الأرض”، مع قدرات متطورة في التفكير والاستدلال والبحث العميق.