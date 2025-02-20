هاتف iPhone 16e الجديد.. إليك المواصفات والسعر

كشفت آبل أمس عن هاتفها الجديد (iPhone 16e)، الذي يُعدّ أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف (iPhone 16)، والذي يجمع بين الأداء القوي والمزايا المتقدمة بسعر أكثر تنافسية مقارنةً بإصدارات السلسلة.

ويتميز هاتف (iPhone 16e) بمعالج A18 الجديد، الذي يُعدّ الأسرع والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة على الإطلاق، بالإضافة إلى شريحة (Apple C1)، وهي أول شريحة مودم خلوي من تطوير شركة آبل، وتوفر كفاءة طاقة عالية مقارنةً بشرائح كوالكوم المُستخدمة في بقية هواتف الشركة، ويضمن هذا المزيج الفريد للمستخدمين تجربة سلسة وسريعة، وعمر بطارية استثنائي يتفوق على المنافسين.

ولم تغفل آبل عن أهمية الذكاء الاصطناعي، إذ يأتي هاتف (iPhone 16e) مزودًا بمزايا (Apple Intelligence)، التي توفر تجربة ذكية وشخصية للمستخدمين، مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية.

وفي عالم التصوير، يقدم iPhone 16e كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، مع التقريب البصري 2x، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة احترافية.

كما يدعم iPhone 16e مزايا الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مثل: طوارئ SOS، والمساعدة على الطريق، والرسائل، وتطبيق تحديد الموقع عبر القمر الصناعي، مما يضمن بقاء المستخدمين على اتصال دائم، حتى في المناطق النائية، أو في الأماكن التي لا تتوفر فيها التغطية الخلوية وشبكة الواي فاي.

هاتف (iPhone 16e).. تحول جذري في تصميم هواتف آيفون المنخفضة التكلفة:

يُمثل هاتف (iPhone 16e) الجديد نقطة تحول مهمة في تصميم هواتف آيفون المنخفضة التكلفة، فقد أجرت آبل تغييرات جذرية على فلسفة تصميم هذه الفئة من الهواتف لتقدم تجربة مستخدم موحدة ومتكاملة، تضاهي تلك المقدمة في هواتفها الرائدة.

إذ تخلت آبل في هاتفها الجديد عن زر الشاشة الرئيسية التقليدي (Home)، الذي كان يميز هواتفها المنخفضة التكلفة، كما جاء (iPhone 16e) بشاشة كاملة تغطي واجهة الهاتف بالكامل، مما يعزز تجربة المشاهدة والتفاعل مع الجهاز، واستبدلت آبل مستشعر بصمة الإصبع التقليدي بتقنية بصمة الوجه (Face ID)، التي أدمجتها داخل مساحة الكاميرا الأمامية، لتكون بديلًا عمليًا وآمنًا لمستشعر بصمة الإصبع الذي اختفى مع زر الشاشة الرئيسية.

كما يقدم (iPhone 16e) أول مرة في هواتف آبل المنخفضة التكلفة زر الإجراءات (Action Button)، وهو زر قابل للتخصيص يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بمجرد ضغطة واحدة. وبمجرد تخصيصه في الإعدادات، يمكن استخدام زر الإجراءات لفتح الكاميرا أو المصباح اليدوي بسرعة، والتنقل بين نمط الرنين والنمط الصامت، وتفعيل تطبيق المذكرات الصوتية ونمط التركيز وتطبيق الترجمة ومزايا تسهيلات الاستخدام مثل المكبر.

كما يمكن لزر الإجراءات الوصول إلى وظائف داخل التطبيق مثل: تشغيل الكاميرا في سناب شات، وفتح باب السيارة باستخدام FordPass، وتتبع مواعيد نوم الطفل باستخدام Napper، وغير ذلك الكثير.

وتشير هذه التغييرات إلى تحول في إستراتيجية آبل، إذ تسعى الشركة إلى تقديم تجربة مستخدم موحدة في جميع هواتفها، بغض النظر عن الفئة السعرية.

مواصفات هاتف (iPhone 16e):

يأتي هاتف (iPhone 16e) بتصميم متين، إذ تتميز الواجهة الأمامية للهاتف بدرع من السيراميك (Ceramic Shield)، مما يوفر حماية فائقة للشاشة، ويتميز الزجاج الخلفي للهاتف بأنه الأقوى بين الهواتف الذكية، مما يجعله أكثر مقاومة للخدوش والكسر، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لتصنيف (IP68).

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع (Super Retina XDR OLED)، يبلغ مقاسها 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1170 × 2532 بكسلًا، وبألوان وتباين عالٍ، ويصل سطوعها إلى 1200 شمعة في المتر المربع، مقارنة بسطوع يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع في هاتف (iPhone 16).

ويعمل هاتف (iPhone 16e) بمعالج A18 الجديد، الذي يحقق كفاءة فائقة في استهلاك الطاقة، ويوفر تجربة أداء سريعة وسلسة، كما يضم معالج رسومات (GPU) رباعي النوى، مما يعزز تجربة الألعاب المحمولة، ويدعم تقنيات متقدمة مثل: تتبع الأشعة للحصول على تأثيرات ضوئية واقعية.

كما يضم الهاتف شريحة (Apple C1)، وهي أول شريحة مودم خلوي من تطوير شركة آبل، وتُعدّ أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة على الإطلاق في أجهزة آيفون، وتساهم في توفير اتصال خلوي سريع وموثوق بشبكات الجيل الخامس (5G)، وتحسين عمر البطارية بنحو ملحوظ، مما يتيح للمستخدمين استخدام الهاتف لمدة أطول دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر.

ويتمتع (iPhone 16e) بأفضل عمر للبطارية على الإطلاق بين هواتف آيفون ذات الشاشة البالغ قياسها 6.1 بوصات، إذ تستمر البطارية في العمل حتى ست ساعات أطول من هاتف (آيفون 11)، وحتى 12 ساعة أطول من جميع هواتف آيفون SE.‏ كما يوفر الهاتف خيارات شحن مريحة، بفضل دعمه الشحن اللاسلكي ومنفذ USB-C لسهولة الاتصال بمجموعة كبيرة من الإكسسوارات.

الكاميرا:

يضم هاتف (iPhone 16e) كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة تبلغ 48 ميجابكسل، مما يتيح التقاط صور فائقة الدقة بتفاصيل دقيقة وألوان نابضة بالحياة، ويساهم التصوير الحسابي في تحسين جودة الصور، وتحقيق توازن مثالي بين الإضاءة والتفاصيل.

وتدعم الكاميرا خاصية التقريب البصري المدمجة حتى 2x، التي تتيح للمستخدمين التكبير بجودة بصرية عالية، والاقتراب من العناصر المراد تصويرها بسهولة، وتأطير اللقطات بدقة. كما يأتي هذا الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ويدعم iPhone 16e تسجيل الفيديو بدقة تبلغ 4K مع تقنية Dolby Vision بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، ويوفر مزايا صوتية محسّنة مثل: تسجيل الصوت المحيطي وإزالة ضوضاء الرياح تلقائيًا.

كما يدعم الهاتف مزايا الاتصال عبر الأقمار الصناعية، التي تشمل: إرسال الرسائل، والاتصال بخدمات الطوارئ، ومشاركة الموقع عبر الأقمار الصناعية مع الأصدقاء والعائلة، لضمان بقاء المستخدمين على اتصال حتى في المناطق التي تفتقر إلى التغطية الخلوية وشبكة الواي فاي.

كما يدعم iPhone 16e مزية اكتشاف الحوادث (Crash Detection)، التي تعمل على اكتشاف حوادث السيارات الخطيرة تلقائيًا، والاتصال بخدمات الطوارئ إذا كان المستخدم فاقدًا للوعي أو غير قادر على الوصول إلى جهازه.

السعر والتوفر:

سيتوفر هاتف (iPhone 16e) بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة تبلغ 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وسيتوفر بلونين، هما الأبيض والأسود، وبسعر يبدأ من 2599 درهمًا إماراتيًا.

وسيكون iPhone 16e متاحًا للحجز الأولي بدايةً من يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير 2025، على أن يبدأ توفره رسميًا في الأسواق يوم الجمعة الموافق 28 من فبراير 2025.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف (iPhone 16e):

iPhone 16e المعالج معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية كاميرا (Fusion) أحادية العدسة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري حتى 2X. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). مودم Apple C1 الجديد. نظام التشغيل iOS 18.4. الألوان الأبيض والأسود. الوزن 167 جرامًا. السعر يبدأ سعره من 2,599 درهمًا إماراتيًا. الحجز يبدأ غدًا 21 من فبراير 2025. تاريخ الطرح يوم 28 من فبراير 2025.