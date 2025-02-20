نمو ضخم.. عدد مستخدمي ChatGPT يتجاوز 400 مليون مستخدم

ارتفع عدد مستخدمي ChatGPT النشطين أسبوعيًا إلى 400 مليون مستخدم في شهر فبراير، بزيادة قدرها 33% مقارنةً بـ300 مليون مستخدم في ديسمبر الماضي، وفقًا لما كشفه براد لايتكاب، مدير العمليات في الشركة، لشبكة CNBC الأمريكية.

وأوضح لايتكاب أن النمو السريع يعود إلى “التطور الطبيعي” لاستخدام ChatGPT، إذ أصبح أكثر فائدة وانتشارًا بين مختلف الفئات.

وأشار لايتكاب إلى أن الكثير من المستخدمين يتعرفون ChatGPT عبر التوصيات الشفهية، ويرون قيمته العملية مع استخدام أصدقائهم المساعد الذكي، مما يجعلهم يبحثون عن حالات استخدام تناسب احتياجاتهم.

ولا يقتصر هذا التوسع على المستخدمين الأفراد، بل يمتد إلى قطاع المؤسسات، إذ تضاعف عدد المشتركين من الشركات إلى مليوني مستخدم من أصحاب الاشتراكات منذ سبتمبر.

وأوضح لايتكاب أن العديد من الموظفين يبدؤون باستخدام ChatGPT بنحو شخصي قبل أن يقترحوا على شركاتهم اعتماده كأداة رسمية، مما يسرّع تبنيه في بيئات العمل.

وتستخدم شركات كبرى مثل Uber و Morgan Stanley و Moderna و T-Mobile تقنيات OpenAI في تطبيقاتها الخاصة.

وقارن لايتكاب هذا النمو بنمو خدمات الحوسبة السحابية التي أطلقتها أمازون (AWS) قبل عقدين، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي سيصبح عنصرًا أساسيًا لا يمكن للشركات الاستغناء عنه، تمامًا مثل الخدمات السحابية اليوم.

ويأتي هذا النمو في وقت يشهد فيه السوق دخول DeepSeek، وهي الشركة الصينية التي أثارت اضطرابات في أسواق التكنولوجيا مطلع العام الجاري.

وأدت المخاوف من تأثيرها في هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى تراجع أسهم شركات التقنية الكبرى، إذ فقدت إنفيديا نحو 600 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وحصلت OpenAI على استثمارات ضخمة، إذ ضخت مايكروسوفت مليارات الدولارات في الشركة، في حين تقترب مجموعة سوفت بانك اليابانية من إتمام استثمار قيمته 40 مليار دولار، مما قد يرفع تقييم الشركة إلى 300 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة.