سامسونج تضيف ميزة حل المسائل الرياضية إلى تطبيق الملاحظات

أطلقت سامسونج تحديثًا جديدًا لتطبيق الملاحظات Samsung Notes، يجلب ميزة Math Solver المفيدة للطلاب، التي تساعدهم في حل المسائل والمعادلات الرياضية بسهولة.

ويحمل الإصدار الأحدث من التطبيق هذه الميزة الجديدة، مما يجعله أداة أكثر تطورًا للطلاب. وتتيح ميزة حل المعادلات الرياضية (Math Solver) إجراء عمليات حسابية بسيطة، وحسابات أخرى متقدمة، إضافةً إلى إمكانية إنشاء الثوابت وتحديدها.

ومن أهم المزايا الرئيسية التي تتيحها الميزة إمكانية إجراء العمليات الحسابية الأساسية، مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة، وإجراء العمليات اللوغاريتمية والمثلثية (log، ln، sin، cos، وغيرها)، واستخدام القيم الرياضية الثابتة، مثل عدد أويلر (e)، و π (باي).

ويمكن للمستخدمين كتابة أي مسألة أو معادلة متبوعة بعلامة “يساوي =”، لتحلها الميزة الجديدة تلقائيًا. ومع ذلك، يجب تفعيل الميزة يدويًا في كل ملاحظة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى تلك الميزة لا تدعم إنشاء الرسوم البيانية مثل نظيرتها في تطبيق آبل للملاحظات Apple Notes.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا فقط في الأجهزة التي تدعم قلم S Pen، مثل أجهزة Galaxy Tab اللوحية، وهواتف Galaxy Z Fold القابلة للطي، وهواتف Galaxy S Ultra الرائدة.

ويُعد Samsung Notes تطبيقًا لتسجيل الملاحظات يأتي مثبتًا في أجهزة سامسونج افتراضيًا، ويتيح التطبيق إنشاء ملاحظات نصية ورسومات، وتضمين الصور والتسجيلات الصوتية، وتنظيم الملاحظات بالعلامات والفئات، ومزامنة الملاحظات عبر حساب سامسونج، أو تصدير الملاحظات بصيغ مختلفة كصيغة PDF، وغيرها من المزايا.