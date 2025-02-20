إيقاف مساعد Gemini في تطبيق جوجل الأصلي في آيفون

أعلنت جوجل إيقاف مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini داخل تطبيقها الأساسي في أجهزة آيفون وآيباد العاملة بنظام iOS، وحثّت المستخدمين على استخدام التطبيق المستقل الخاص بالمساعد الذكي.

وكانت الشركة قد أطلقت التطبيق لهواتف آيفون في نوفمبر 2024، لكنه ظل متاحًا ضمن تطبيق جوجل. وأرسلت جوجل إشعارات عبر البريد الإلكتروني للمستخدمين لإبلاغهم بهذا التغيير.

وقالت الشركة في رسالتها: “إننا نجري بعض التعديلات لتحسين تجربة Gemini في iOS. لقد أصبح Gemini متاحًا كتطبيق مستقل، وتلك أفضل طريقة لاستخدامه. لمتابعة الاستخدام، يمكنكم تنزيل التطبيق الجديد من متجر آب ستور”.

يُذكر أن التطبيق المُتاح لأجهزة آيفون وآيباد العاملة بنظام iOS يدعم كافة المزايا التي كانت متاحة سابقًا داخل تطبيق جوجل، ومنها دعم نموذج Imagen 3 لتوليد الصور، بالإضافة إلى توسيع دعم الخدمة الصوتية Gemini Live للمحادثات بعدد أكبر من اللغات. ويدعم التطبيق مزايا التكامل مع خرائط جوجل ويوتيوب وغيرها من خدمات الشركة الأخرى.

وفي الوقت الحالي، عند محاولة استخدام مساعد جوجل الذكي داخل تطبيقها الأساسي في أجهزة آبل تظهر رسالة تُخبر المستخدمين بضرورة تحميل التطبيق المستقل، ومن المتوقع إزالة قسم Gemini من تطبيق جوجل قريبًا.

ويُعد تطبيق Gemini من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الاعتماد عليها في أجهزة آبل بدلًا من المساعد الصوتي سيري، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى مثل ChatGPT و Claude وغيرها من التطبيقات المماثلة.