إنستاجرام تتيح جدولة الرسائل وتثبيتها في الدردشات

أعلنت منصة إنستاجرام تعزيز وظائف الرسائل المباشرة بإضافة مزايا جديدة، منها إمكانية جدولة الرسائل لإرسالها في وقت لاحق، حتى 29 يومًا مُقدمًا، بالإضافة إلى خيار تثبيت ما يصل إلى 3 رسائل في أعلى المحادثة.

ووفقًا لشركة ميتا، فإن هذه التحديثات تهدف إلى تسهيل التواصل مع الأشخاص في مناطق زمنية مختلفة، فضلًا عن إبقاء الرسائل المهمة ظاهرة في الدردشات الجماعية المزدحمة.

وستشمل التحديثات أيضًا ميزة دعوة الأصدقاء إلى الدردشات الجماعية باستخدام رمز القراءة السريعة QR، إلى جانب دعم ترجمة الرسائل بـ 99 لغة، إذ يمكن للمستخدمين ترجمة أي رسالة مباشرة داخل المحادثة كما لو كانت أُرسلت بلغتهم الأصلية.

وإضافةً إلى ذلك، أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة المقاطع الصوتية مباشرةً داخل التطبيق، مما يتيح الاستماع إلى المقاطع نفسها في الوقت ذاته، أو إرسالها إلى الأصدقاء للاستماع إليها لاحقًا دون الحاجة إلى روابط خارجية. ويمكن العثور على خيار البحث عن الصوتيات ضمن قائمة الملصقات والصور المتحركة GIF.

وستُمدد ميزة مشاركة المقاطع إلى “قنوات البث”، وهي صناديق رسائل مباشرة عامة مخصصة للمبدعين للتواصل مع متابعيهم. ولم يتضح بعدُ إذا كانت المزايا الأخرى ستشمل هذه القنوات.

يذكر أن كافة التحديثات والمزايا الجديدة بدأت بالوصول إلى مستخدمي إنستاجرام عالميًا اليوم.

وتسعى إنستاجرام إلى تحسين تجربة الدردشة بين مستخدميها، خاصةً أن المنصة لها انتشار واسع بين المراهقين الذين يعتمدون عليها في التواصل مع أصدقائهم.