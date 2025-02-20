أوبو تكشف عن Find N5.. أنحف هاتف قابل للطي في العالم

أعلنت أوبو هاتف Find N5، الذي يُعد أنحف هاتف قابل للطي حتى الآن، وستطلقه الشركة في الأسواق بسعر قدره 1850 دولارًا أمريكيًا.

ويتميز Find N5 بكونه أنحف هاتف قابل للطي عند إغلاقه، إذ يبلغ سُمكه 8.93 ملم، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لهاتف Honor Magic V3 الصادر العام الماضي، كما أنه أنحف من هاتف iPhone 16 Pro، ويبلغ وزنه 230 جرامًا فقط.

وعند فتحه، يصل سُمكه إلى 4.21 ملم في أنحف نقطة، مما يجعله نحيفًا لدرجة أن أوبو اضطرت إلى تصميم منفذ USB-C مخصص ليناسب الهيكل. ومع ذلك، فهو يظل أكثر سُمكًا بفارق بسيط عن هاتف Mate XT القابل للطي ثلاثيًا من هواوي، الذي يبلغ سُمكه 3.6 ملم في أنحف نقطة.

ويحمل الهاتف تصنيف IPX6 و X8 و X9، مما يعني أنه مقاوم للغمر ورذاذ الماء، لكنه غير محمي من الغبار والأتربة، وهي من أكبر التحديات التي تواجه الهواتف القابلة للطي. كما عملت أوبو على تقليل ثنيات الشاشة، لتصبح أضيق وأقل عمقًا، مما يجعلها أقل وضوحًا عند النظر إلى الشاشة، وأصعب ملاحظةً في أثناء التمرير.

ويحمل هاتف Find N5 شاشة OLED قابلة للطي قياسها 8.12 إنشات بدقة قدرها 2K، مع لوحة LTPO توفر معدل تحديث متغيرًا بين 1 و 120 هرتزًا، وسطوعًا يصل إلى 2,100 شمعة. وأما الشاشة الخارجية، فهي من نوع OLED وقياسها 6.62 إنشات بدقة قدرها +FHD، مع طبقة حماية من السيراميك.

وتدعم كلتا الشاشتين تقنية تعتيم PWM العالية التردد بمعدل قدره 2,160 هرتزًا، كما تدعمان استخدام القلم الذكي.

ويأتي هاتف Find N5 ببطارية سعتها 5,600 ميلي أمبير، وهي سعة كبيرة مقارنةً بحجم الهاتف، ويمكن أن تدوم لمدة قدرها يومان، مع شاحن سريع بقوة قدرها 80 واطًا، ويمكنه شحن الهاتف خلال 40 دقيقة. وتمكنت أوبو من إضافة تقنية الشحن اللاسلكي، وهو من المزايا التي غابت عن الجيل السابق Find N3.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد إصدار Find N4، نظرًا إلى كونه رقمًا غير محبوب في الصين.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، لكنه يأتي بإصدار مخصص يحتوي على 7 نوى، كما يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط يضم ذاكرة عشوائية سعتها 16 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت.

وأما الكاميرات، التي طورتها أوبو بالتعاون مع Hasselblad، فهي تضم كاميرا رئيسية وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 بواجهة ColorOS 15، مع وعد بخمس سنوات من التحديثات الأمنية، كما عززت الشركة النظام بمزايا المهام المتعددة، وميزة AI Call Summary لتلخيص المكالمات، ودعم البحث الذكي بالذكاء الاصطناعي في المستندات.

وأعلنت الشركة ميزة O+ Connect لأجهزة ماك، التي تتيح عرض الصور والوصول إلى ملفات الهاتف من بُعد من أي مكان.

ومن المقرر طرح الهاتف في الأسواق الأوروبية والآسيوية بدايةً من نهاية شهر فبراير الجاري.