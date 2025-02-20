أمازون تُعلن إيقاف متجر تطبيقاتها في أندرويد

أعلنت أمازون أنها ستوقف متجر تطبيقاتها في نظام أندرويد بحلول يوم 20 أغسطس 2025. وأرسلت الشركة إشعارًا إلى المطورين يفيد بعدم قدرتهم على تقديم تطبيقات جديدة إلى المتجر بعد هذا التاريخ.

وأوضحت أمازون في صفحة دعم رسمية أنها ستوقف أيضًا برنامج عملتها الرقمية “Amazon Coins”، التي كانت تُستخدم لشراء الألعاب والتطبيقات من المتجر.

وقالت الشركة: “بدءًا من 20 أغسطس 2025، لن يكون بإمكانكم الوصول إلى متجر تطبيقات أمازون في أجهزة أندرويد. كما سنوقف برنامج Amazon Coins في التاريخ نفسه”.

وأشارت أمازون إلى أنها ستعيد للمستخدمين أي أرصدة غير مُستخدمة من هذه العملة بحلول ذلك التاريخ. ومع ذلك، سيظل متجر التطبيقات يعمل في أجهزة أمازون الخاصة، مثل Fire TV و Fire Tablet.

ولم تقدم الشركة أي توضيحات فورية بشأن أسباب قرارها إيقاف المتجر في أندرويد.

يُذكر أن أمازون سعت منذ عام 2011 إلى منافسة جوجل من خلال إنشاء منظومة بديلة لمتجر جوجل بلاي، كما حاولت دعم مشروع هاتفها الذكي Fire Phone عبر متجرها الخاص، لكن الهاتف لم يلقَ نجاحًا.

وكانت الشركة قد أعلنت العام الماضي إيقاف دعم متجر تطبيقاتها في نظام ويندوز الذي بدأ في 2021، إذ سينتهي دعم التطبيقات في المنصة يوم 5 مارس 2025.

وبإغلاق متجر أمازون للتطبيقات، يمكن للمستخدمين الاعتماد على متاجر تطبيقات أخرى بديلة، وفي مقدمتها متجر جوجل بلاي، بالإضافة إلى متجر سامسونج جالاكسي، ومتجر F-Droid، ومتجر APKPure وغيرهم.