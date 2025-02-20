أداة “عدسة جوجل” تحصل على مزايا جديدة في هواتف آيفون

أعلنت جوجل مزايا جديدة لأداة العدسة “Google Lens” في هواتف آيفون، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الآن إجراء عمليات بحث بصرية مباشرة في أثناء تصفح الويب عبر تطبيق جوجل أو متصفح كروم اعتمادًا عليها.

ويمكن للمستخدمين الآن الرسم أو التمييز أو النقر على الشاشة، لاختيار أي عنصر والبحث عنه دون الحاجة إلى التقاط لقطة شاشة أو فتح علامة تبويب جديدة.

ولاستخدام الميزة في متصفح كروم في هواتف آيفون، يمكن الضغط على زر القائمة الثلاثي النقاط، ثم اختيار “البحث في الشاشة باستخدام Google Lens”. وفي تطبيق جوجل، يمكن تحديد “البحث في هذه الشاشة” من القائمة نفسها.

ومنذ إطلاقه قبل سبع سنوات، أصبحت أداة “عدسة جوجل Google Lens” أداة قوية لتعرّف الكائنات، مثل النباتات والمنتجات والمعالم عبر مطابقة الصور مع قاعدة بيانات ضخمة من الإنترنت.

وحصلت الأداة على تحديثات عديدة، ومنها التفاعل الصوتي، والبحث عن الأشياء القريبة باستخدام تسجيل مصوّر. وتقول جوجل أن تلك الأداة تُستخدم في أكثر من 20 مليار عملية بحث مرئية شهريًا.

وفي خطوة جديدة، تخطط جوجل لجعل رمز Google Lens متاحًا مباشرة في شريط العنوان في متصفح كروم، كما هو الحال في إصدار سطح المكتب، مما يسهل الوصول إلى الميزة بسرعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل جوجل على توسيع ميزة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI Overviews لتظهر بنحو أكثر تكرارًا في نتائج البحث، دون الحاجة إلى إدخال استفسار يدويًا.

وعلى سبيل المثال: عند استخدام رمز الكاميرا في شريط البحث لالتقاط صورة، سيظهر تحليل تلقائي من الذكاء الاصطناعي يشرح محتوى الصورة مع توفير روابط لمصادر ذات صلة.

ومن الجدير بالذكر أن التحديث متاح الآن عالميًا لمتصفح كروم وتطبيق جوجل في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، في حين ستصل ميزة AI Overviews إلى المستخدمين عبر أجهزة أندرويد و iOS قريبًا، ثم إلى كروم في الحواسيب والهواتف الذكية.