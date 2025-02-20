آبل تعتزم تغيير تصميم هواتف آيفون 17 القادمة

تستعد آبل لإطلاق أربعة هواتف ضمن سلسلة آيفون 17 في وقتٍ لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تقدم ثلاثة تصاميم مختلفة لأول مرة، وفقًا لتسريبات حديثة.

وستحافظ هواتف آيفون 17 برو/ برو ماكس على موضع الكاميرا الخلفية نفسه الموجود في طراز العام الماضي، لكنه سيكون مدمجًا ضمن إطار أفقي يمتد عبر عرض الهاتف من اليسار إلى اليمين.

وأما هاتف آيفون 17 آير المنتظر الذي سيحل محل إصدار “بلس”، فسوف يأتي أيضًا بشريط كاميرات أفقي، لكنه سيكون أنحف بنحو ملحوظ، وفقًا للصور المُسربة حديثًا. وسيضم كاميرا واحدة فقط ضمن هذا الشريط.

وأما الطراز الأساسي في سلسلة آيفون 17 فسيحافظ على تصميم آيفون 16 الأساسي نفسه، مما يعني أنه سيحتوي على كاميرتين خلفيتين مصفوفتين رأسيًا.

ويُعد تقديم ثلاثة تصاميم مختلفة ضمن السلسلة نفسها خطوة غير معتادة من آبل، وهي أول مرة تعتمد فيها هذا النهج.

وحتى مع الاختلافات في التصميم الخلفي، ستحتفظ كافة الهواتف بهيكل مستوٍ وإطار مسطح بالكامل، إلى جانب شاشة مسطحة مزودة بميزة “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island” وحافات نحيفة.

ووفقًا لتقرير آخر حديث، فإن آبل تخطط للاستغناء عن التيتانيوم في إصدارات آيفون 17 برو، إذ ستعتمد الألمنيوم في ثلاثة من أصل أربعة هواتف ضمن السلسلة، وسيكون الاستثناء الوحيد هو هاتف آيفون 17 آير، الذي سيأتي بهيكل مصنوع من التيتانيوم.

ومن المتوقع الكشف رسميًا عن سلسلة آيفون 17 في شهر سبتمبر المقبل بعد إطلاق هاتف آيفون 16e الجديد.