ون بلس تطلق ساعتها الذكية الجديدة OnePlus Watch 3 بمزايا صحية جديدة

أعلنت ون بلس ساعتها الذكية الجديدة OnePlus Watch 3، التي تأتي بتحسينات ملحوظة في عمر البطارية وسطوع الشاشة والمتانة مقارنة بسابقتها، كما تقدّم الساعة مزايا صحية جديدة.

وحصلت ساعة OnePlus Watch 3 على بعض التعديلات في التصميم تجمع بين الجمال والفائدة العملية، إذ تتميز الآن بإطار مصنوع من سبائك التيتانيوم، مما يضيف صلابة إضافية إلى الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أصبح الإطار أكثر نحافة.

ومن الإضافات الجديدة التاج الرقمي المدبب، الذي أصبح أكثر دقة وسهولة في التحكم، إذ يعمل الآن كزر دوار يمكن استخدامه للتنقل بين القوائم والتطبيقات، وما زالت الشاشة محمية بزجاج “السافير” العالي المتانة، مع أسورة مميزة مصنوعة من المطاط.

وتحمل الساعة شهادة MIL-STD-810H لمقاومة الظروف القاسية، بالإضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وتأتي ساعة OnePlus Watch 3 بشاشة LTPO AMOLED قياسها 1.5 ملم، مع سطوع أقصى يصل إلى 2200 شمعة، مما يجعلها أكثر وضوحًا تحت أشعة الشمس المباشرة، وتدعم الساعة الوجوه المتحركة، ومنها الوجوه المعتمدة على مقاطع فيديو.

وتعتمد الساعة على هندسة المعالجة المزدوجة، إذ تستخدم معالج سنابدراجون W5 من كوالكوم إلى جانب معالج BES 2800، ويؤدي كل معالج مهامًا مختلفة عبر نظامي WearOS و RTOS، لرفع الأداء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. وتضم الساعة ذاكرة تخزين قدرها 32 جيجابايت للتطبيقات والملفات.

وتأتي ساعة OnePlus Watch 3 بمستشعرات صحية محسنة، منها مستشعر قياس الحرارة، ومستشعر تخطيط القلب (EKG)، لكنه لا يعمل في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وكندا، وميزة مراقبة صحة الأوعية الدموية، التي تقيس تصلّب الشرايين، بالإضافة إلى ميزة 60S Health Check-In، التي تتيح التحقق السريع من معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، ودرجة حرارة المعصم، وجودة النوم وصحة الأوعية الدموية، وذلك عبر لمس الزر الجانبي.

وتوفر الساعة تتبعًا لأكثر من 100 نوع من الرياضات، مع وضعيات احترافية لبعض الأنشطة. كما أنها مزوّدة بنظام GPS مزدوج التردد وبارومتر وجيروسكوب وبوصلة لتعزيز دقة التتبع الرياضي.

وتستخدم ساعة OnePlus Watch 3 بطارية Silicon NanoStack المشابهة لتلك الموجودة في هواتف OnePlus 13، مما يمنحها عمرًا أطول يصل إلى 120 ساعة (5 أيام) من الاستخدام الذكي، مقارنةً بـ 100 ساعة في الجيل السابق، أو 3 أيام في وضع الاستخدام الكثيف، أو 16 يومًا في وضع توفير الطاقة.

وتتمتع الساعة بتصنيفات IP68 و 5ATM لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD-810H للمتانة العسكرية.

وتتوفر ساعة OnePlus Watch 3 بسعر قدره 330 دولارًا أمريكيًا، مما يجعلها أغلى من سابقتها التي أُطلقت بسعر قدره 300 دولارٍ أمريكي.