هواوي تطلق سماعات FreeArc بتصميم مفتوح

أعلنت هواوي رسميًا إطلاق سماعات الأذن الجديدة ذات التصميم المفتوح HUAWEI FreeArc، إلى جانب الهاتف الثلاثي الطي HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN في الأسواق العالمية.

وتتميز سماعات هواوي FreeArc بتصميم يشبه حرف “C”، وهو تصميم مريح مستند إلى دراسات لأكثر من 10,000 شكل للأذن، مما يضمن ملاءمة آمنة دون ضغط على الأذن، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وقد جعلت هواوي إطار السماعات مصنوعًا من سبائك النيكل والتيتانيوم (Ni-Ti) بسمك قدره 0.7 ملم، مما يمنحها مرونة وخفة وزن مع قدرة عالية على التكيف مع مختلف أشكال الأذن، ودرجة ثبات عالية في أثناء التمارين الرياضية والأنشطة اليومية.

وتغطي مادة مصنوعة من السيليكون معظم هيكل السماعة، مما يوفر راحة حتى عند الاستخدام المطوّل، وهي أول سماعات من هواوي تحصل على تصنيف IP57، مما يجعلها مقاومة للماء والعرق والغبار، ومثالية للتمارين والاستخدام في الهواء الطلق.

وتأتي السماعات بمكبرات صوت تقدم جهيرًا عميقًا، وصوتًا واضحًا ونقيًا. وتساعد تقنية الموجات الصوتية العكسية في منع تسرب الصوت، لضمان تجربة استماع خاصة.

ولتحسين جودة المكالمات، تعتمد السماعات على زوج من الميكروفونات مع نظام إلغاء الضوضاء الثلاثي المستويات، مما يقلل ضوضاء الخلفية حتى في الأماكن الصاخبة.

وتدعم سماعات HUAWEI FreeArc تقنية البلوتوث 5.2، مما يوفر اتصالًا مستقرًا يصل إلى 400 متر في الأماكن المفتوحة، أو 100 متر مربع في الأماكن المغلقة. وتدوم بطاريتها حتى 28 ساعة إجمالًا (7 ساعات لكل مرة شحن)، مع دعم الشحن السريع الذي يمنح المستخدمين 3 ساعات تشغيل خلال 10 دقائق فقط.

ويمكن للمستخدمين التحكم في السماعات عبر إيماءات اللمس، إذ يمكن ضبط مستوى الصوت عبر السحب، كما يمكن تشغيل الصوتيات أو إيقافها والرد على المكالمات أو إنهائها بالنقر المزدوج، في حين يؤدي الضغط المطوّل إلى رفض المكالمات.

وتدعم السماعات أيضًا الاتصال المزدوج بالأجهزة ومشاركة الصوت، ويمكن تخصيص الإعدادات عبر تطبيق AI Life في أندرويد، أو تطبيق HUAWEI Audio Connect في نظام iOS.

ومن المقرر طرح السماعات بسعر قدره 130 دولارًا أمريكيًا بعدة ألوان، مثل الأخضر والأسود والرمادي.