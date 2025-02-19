أطلقت شركة هونر آخرًا هاتفها الذكي الجديد Magic7 RSR Porsche Design الذي يمثل تعاونًا مميزًا بين هونر و “بورشه ديزاين“. ويأتي هذا الهاتف بتصميم فاخر ويتميز بأداء قوي؛ مما يجعله خيارًا جذابًا لعُشاق التكنولوجيا والتصميم الراقي.

في هذا المقال سنقدم مراجعة شاملة لهاتف هونر Magic7 RSR Porsche Design لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم:

استوحت هونر تصميم Magic7 RSR Porsche Design من سيارات بورشه الكلاسيكية، ويتميز الهاتف بإطار سداسي الأضلاع يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية؛ مما يضفي عليه مظهرًا فريدًا وجذابًا، ويتوفر بلونين، هما: البنفسجي “Provence Purple” والرمادي “Agate Grey”.

استخدمت هونر مواد عالية الجودة لتصنيع الهاتف؛ إذ يأتي مع واجهة أمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع “NanoCrystal Shield” المقاوم للخدوش، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف معياري IP68 و IP69 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني قدرته على تحمّل الظروف البيئية المختلفة.

الشاشة:

يضم هاتف هونر Magic7 RSR Porsche Design شاشة (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1280 × 2800 بكسل، وبكثافة قدرها 453 بكسلًا لكل بوصة.

تدعم الشاشة تقنية “Dolby Vision” و”HDR”، ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة. ويصل سطوع الشاشة إلى 5000 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن وضوح الرؤية حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف هونر (Magic7 RSR Porsche Design) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 830).

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 أو 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد.

يعمل (Magic7 RSR Porsche Design) بنظام التشغيل أندرويد 15 وواجهة المستخدم (MagicOS 9) التي توفر تجربة استخدام سلسة ومجموعة من المزايا المبتكرة.

ويدعم الهاتف تقنيات اتصال متقدمة مثل: شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

يمتاز هذا الهاتف بالأداء القوي والسريع، ويمكنه التعامل بسلاسة فائقة مع جميع المهام السهلة والمتوسطة والكثيفة، ولن تواجه أي مشكلات في أثناء اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة أو في أثناء تحرير الصور أو تعدد المهام.

من ناحية أخرى، أضافت هونر بعض المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى واجهة المستخدم لتحسين تجربة استخدام الهاتف، مثل: مزية الترجمة بالذكاء الاصطناعي (AI Translation) التي توفر ترجمة فورية للمحادثات، ومزية (Magic Portal) التي تسهل الوصول إلى المعلومات أو التطبيقات ذات الصلة بعد رسم دائرة حول أي شي يظهر على الشاشة، ومزية (AI Privacy Call) التي تعزز الخصوصية في أثناء إجراء المكالمات؛ إذ يُفعّل الهاتف هذه المزية تلقائيًا عند إجراء مكالمة هاتفية في البيئات الهادئة، مثل غرف الاجتماعات؛ مما يقلل من تسرّب الصوت ويحمي خصوصيتك.

الكاميرا:

يمكن لهاتف هونر الجديد التقاط صور واضحة وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة بفضل الكاميرا الخلفية الثلاثية العدسات التي تمتاز بمواصفات متقدمة وأداء احترافي.

تأتي عدسات الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 وf/2.0، ويبلغ حجم المستشعر 1/1.3 بوصة، وتدعم العدسة تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS).

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9، ويبلغ حجم المستشعر 1/1.4 بوصة، وتدعم العدسة تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، والتقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وزاوية رؤية تبلغ 122 درجة، وتدعم التركيز التلقائي.

تضم الكاميرا الخلفية مستشعر “LiDAR AF” ومستشعر طيف الألوان (color spectrum sensor)، بالإضافة إلى فلاش LED، وتدعم وضعيات تصوير متعددة.

وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتضم مستشعر عمق ثلاثي الأبعاد (TOF 3D)؛ مما يتيح التقاط صور شخصية عالية الجودة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف هونر (Magic7 RSR Porsche Design) على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5850 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا. كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي؛ مما يتيح شحن الأجهزة الأخرى المتوافقة بسهولة.

السعر:

يُباع هاتف هونر (Magic7 RSR Porsche Design) بسعر قدره 1550 جنيهًا إسترلينيًا، للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة قدرها تيرابايت واحد.

هل يستحق الشراء؟

نعم، يقدم “Honor Magic7 RSR Porsche Design” مزيجًا مثاليًا من التصميم الفاخر والأداء القوي، مع مجموعة من المزايا المتقدمة التي تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي متميز في التصميم والأداء.

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المواصفات الكاملة لهاتف هونر Magic7 RSR Porsche Design الجديد:

Magic7 RSR Porsche Design المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 أو 24 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الرمادي والبنفسجي. نظام التشغيل أندرويد 15. الوزن 228 جرامًا. السعر 1550 جنيهًا إسترلينيًا، للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة قدرها تيرابايت واحد.