مايكروسوفت تحسّن قسم الذكاء الاصطناعي في متجرها

أعلنت مايكروسوفت تحسينات جديدة تخص قسم تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI Hub) في متجرها المُخصص لنظامي ويندوز 11 وويندوز 10.

وكانت الشركة قد أعلنت في مؤتمر Build السنوي في عام 2023 عدة تحديثات لمتجرها، منها ملخصات المراجعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقسم AI Hub، وهو قسم يهدف إلى تسليط الضوء على التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأجهزة الحاسوب.

ويستهدف الإصدار المُحدّث من AI Hub بنحو أساسي مستخدمي أجهزة Copilot+ PC، وهي أجهزة الحاسوب الحديثة التي تحتوي على وحدات معالجة عصبية (NPU) مخصصة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في ويندوز، مثل تأثيرات Windows Studio، والترجمة الفورية للنصوص عبر Live Captions، وأداة Paint Cocreator، وميزة Recall، وغيرها.

وعند فتح الصفحة المحدثة، سيعرض متجر مايكروسوفت واجهة غنية تعرض المزايا والتطبيقات المتوافقة مع الجهاز المُستخدم.

وتؤكد مايكروسوفت أيضًا على التصميم البصري الجديد، وتجربة التصفح السلسة التي تجعل استكشاف المزايا أكثر إلهامًا. ويساعد قسم AI Hub المستخدمين الجدد في التعرف على أجهزتهم الحديثة والاستفادة من قدراتها المتقدمة.

وفي المستقبل، ستضيف مايكروسوفت مزيدًا من المزايا إلى قسم AI Hub، مثل ميزة Click to Do، والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ويندوز، علمًا بأن هذه المزايا متاحة بنسختها التجريبية لمستخدمي Windows Insiders.

وفي حال لم يكن الجهاز المُستخدم من فئة Copilot+ PC، فيمكن الوصول إلى قسم AI Hub لاستكشاف التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعمل على أجهزة الحاسوب “التقليدية”، مثل Microsoft Designer وChatGPT و Reading Coach وغيرها.

وبدأت مايكروسوفت طرح الإصدار المحدّث من AI Hub لمستخدمي أجهزة Copilot+ PC في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا، على أن يصل التحديث إلى دول ومناطق أخرى خلال الشهر المقبل.