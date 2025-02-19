شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 2.1 عالميًا بمزايا وتحسينات جديدة

بدأت شاومي رسميًا طرح تحديث HyperOS 2.1 عالميًا، وقد تلقى أصحاب الهاتف الرائد Xiaomi 14 Ultra التحديث الجديد الذي يجلب عددًا من المزايا الجديدة وتحسينات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يصل قريبًا إلى أجهزة أخرى مؤهلة.

ويأتي تحديث HyperOS 2.1 بتعديلات في الشاشة الرئيسية ومركز التحكم، إذ أصبح بإمكان المستخدمين تغيير تخطيط الشاشة الرئيسية بعد إيقاف مربع البحث، ويضيف التحديث إمكانية ضبط قوة ضوء الفلاش من مركز التحكم.

وعلى صعيد الكاميرا، فإن التحديث يُحسّن وضع التصوير الليلي لالتقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة، كما يحسّن أداء التصوير السريع في الإضاءة الخلفية، ومعالجة الصور في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويجلب تحديث HyperOS 2.1 بعض التغييرات إلى تطبيق المعرض، مثل إعادة تصميم تخطيط الألبومات مع إضافة خيار إخفاء قسم “في مثل هذا اليوم”، إلى جانب عمود عرض جديد للألبومات. كما بات بإمكان المستخدمين حذف الملفات بكميات كبيرة دفعة واحدة، أو تنفيذ إجراءات جماعية عبر الضغط المطوّل داخل التطبيق.

وفيما يتعلق بميزة البحث المحسّن، فقد عززت شاومي البحث عن الشهادات والمواقع والتواريخ داخل المعرض، مما يسهل الوصول إلى الملفات المطلوبة بسرعة.

ويعمل التحديث الجديد أيضًا على تحسين واجهة الألعاب وأداء التشغيل، إذ يضيف لوحة أداء جديدة توفر تجربة لعب أكثر سلاسة.

وطوّرت شاومي وظائف الذكاء الاصطناعي في النظام، إذ بات المساعد الذكي Xiao AI قادرًا على تقديم اقتراحات سياقية، مع دعم ميزة التدوير للبحث من جوجل “Circle to Search” التي تتيح إجراء عمليات البحث عبر تحديد المحتوى في الشاشة، وجعلت شاومي نقل الملفات بين الأجهزة أكثر سهولة حتى في وجود حسابات متعددة.