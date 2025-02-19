بعد إعلان آيفون 16e.. آبل توقف بيع هواتف آيفون 14 وآيفون SE

أعلنت آبل رسميًا إيقاف إنتاج هواتف آيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون SE، وإزالتهما من قائمة منتجاتها، وذلك بالتزامن مع الكشف عن هاتف آيفون 16e الجديد.

وطرحت آبل هاتفي آيفون 14 وآيفون 14 بلس في سبتمبر 2022 كإصدارات أساسية ضمن سلسلة آيفون، بأسعار بلغت في آخر تحديث لها 600 و 700 دولارٍ على التوالي، بعد أن كانا متاحين عند الإطلاق مقابل 800 و 900 دولارٍ على الترتيب.

وعمل الهاتفان بمعالج A15، مع مزايا مثل اكتشاف الحوادث الخطِرة، والاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ، وميزة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية التي تتيح التواصل في المناطق التي تفتقر إلى الشبكات الخلوية والواي فاي.

وأما هاتف آيفون SE (الجيل الثالث)، فقد كان آخر هواتف آبل المزودة بزر Home ومستشعر تعرّف بصمات الأصابع Touch ID، كما أنه الجهاز الأخير الذي يستخدم شاشة LCD بقياس أقل من 6 إنشات، ومنفذ Lightning التقليدي. ومع إزالته من تشكيلة هواتف آيفون المتاحة للبيع، باتت كافة هواتف آيفون تعتمد تقنية تعرّف الوجه Face ID وشاشات OLED ومنفذ USB-C.

ومن الجدير بالذكر أن هاتف آيفون 16e الجديد يأتي بتصميم يحتوي على النتوء العلوي التقليدي، لكنه مزوّد بأحدث معالجات آبل، وهو معالج A18 ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، في حين تظل هواتف أخرى مثل آيفون 15 وآيفون 15 بلس تعتمد على معالج A16 الأقدم، مع أنها ذات تصميم أحدث (تصميم الجزيرة الديناميكية Dynamic Island).

ومن المتوقع أن تتخلى آبل أيضًا عن بيع هاتفي آيفون 15 و آيفون 15 بلس تمامًا عند إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17 في سبتمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن إيقاف البيع رسميًا من آبل لا يعني إيقاف الدعم الفني والتحديثات البرمجية التي تستمر لسنوات طويلة بعد الإطلاق الأولي.