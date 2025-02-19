أمازون تُوقف ميزة Inspire المشابهة لتيك توك

أوقفت أمازون رسميًا ميزة Inspire، التي تشبه تيك توك، والتي تعرض صورًا ومقاطع فيديو للمنتجات، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش”.

وقالت المتحدثة باسم الشركة ماكسين تاغاي في تصريحاتٍ رسمية: “إننا نقيّم مختلف المزايا بانتظام لضمان توافقها مع ما يهم عملاءنا أكثر، وكجزءٍ من ذلك، لم تعد ميزة Inspire متاحة”.

وأطلقت أمازون ميزة Inspire في عام 2022 داخل تطبيقها للهواتف المحمولة، إذ مكّنت المستخدمين من تصفح محتوى مرئي لمنتجات مختلفة على طريقة تيك توك ضمن فئات مثل التصميم الداخلي، والعناية بالبشرة، والمنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة، مع إمكانية شراء المنتجات مباشرةً من الصور ومقاطع الفيديو المعروضة.

وجاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه تيك توك نفسها تختبر مزايا التسوق في الولايات المتحدة، بعد نجاحها الكبير في الصين، كما أضافت يوتيوب مزايا تسوّق إلى قسم مقاطع الفيديو القصيرة Shorts.

وفي عام 2023، انتقد بعض صنّاع المحتوى سياسة أمازون المتعلقة بالدفع مقابل مقاطع الفيديو في Inspire، إذ أفاد تقرير لموقع بلومبرغ بأن الشركة عرضت 25 دولارًا فقط لكل فيديو، وهو مبلغ يعادل عُشر الأجر المعتاد الذي يحصل عليه المبدعون في منصات أخرى.

وبخلاف ميزة Inspire التي أوقفتها أمازون، توفر الشركة العديد من المزايا الأخرى التي تساعد العملاء في البحث عن المنتجات واكتشافها، مثل ميزة “التسوّق بالاهتمام Shop by Interest”، التي تتيح تصفح مقاطع فيديو تفاعلية للمنتجات القابلة للشراء، بالإضافة إلى أدلة التسوق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.