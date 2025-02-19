آبل تكشف عن C1.. أول مودم 5G من تصميمها لهاتف آيفون 16e

أعلنت آبل رسميًا هاتف آيفون 16e، الذي يُعد امتدادًا لسلسلة آيفون SE، لكنه يحمل تطورًا بارزًا، وهو مودم شبكات الجيل الخامس 5G الجديد C1، وهو أول مودم تصممه آبل داخليًا، مما يشكّل خطوة مهمة نحو تقليل اعتمادها على شرائح كوالكوم.

وتؤكد آبل أن C1 هو المودم الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة ضمن الهواتف الذكية، مما يسهم في إطالة عمر البطارية، إذ يوفر هاتف آيفون 16E ما يصل إلى 26 ساعة من تشغيل الفيديو، بفضل تصميمه الداخلي المُحسّن لاستيعاب بطارية أكبر.

ويدعم المودم الجديد معظم نطاقات شبكات الجيل الخامس 5G المنخفضة التردد التي يوفرها آيفون 16، لكنه لا يدعم تقنية mmWave، التي توفر سرعات جيجابت فائقة. ومع ذلك، فإن إدماج المودم لأول مرة في هاتف اقتصادي مثل iPhone 16E بسعر قدره 600 دولارٍ يُعد خطوة تجريبية قد تُمهّد لاعتماده في الأجهزة المستقبلية، خاصة مع دعم الهاتف مزايا Apple Intelligence.

ويأتي هذا التطوير بعد نحو 6 سنوات من استحواذ آبل على قسم مودمات الهواتف في إنتل عام 2019، وهي خطوة كانت تهدف إلى تطوير حلول اتصال خاصة بها.

ومن الجدير بالذكر أن آبل جددت شراكتها مع كوالكوم في عام 2023، لكنها تسعى إلى الاستقلال التام بحلول عام 2026، وقد يكون C1 هو البداية الحقيقية لهذه الإستراتيجية.

وسيكون iPhone 16e متاحًا للحجز الأولي بدايةً من يوم الجمعة الموافق 21 فبراير، على أن يبدأ توفره رسميًا في الأسواق يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، ويبدأ سعره من 600 دولارٍ أمريكي.