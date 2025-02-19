آبل تكشف رسميًا عن آيفون 16e بسعر منخفض نسبيًا

كشفت آبل اليوم عن هاتف آيفون iPhone 16e، وهو هاتف آيفون جديد بسعر منخفض نسبيًا، وتطرحه الشركة كبديل لهواتف iPhone SE التي أعلنت رسميًا إيقاف بيعها.

ويتميز هاتف آيفون 16e بشاشة OLED قياسها 6.1 إنشات، وهي ترقية كبيرة مقارنةً بالشاشة الموجودة في هواتف آيفون SE.

ويأتي الهاتف بنتوء في الشاشة يضم تقنية تعرّف الوجه Face ID، مما يعني أن آبل لم تعد تبيع أي هواتف بها زر Home ومستشعر تعرّف بصمات الأصابع Touch ID.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج A18، الذي يتيح مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، مثل ميزة توليد الصور والوجوه التعبيرية، وتلخيص المحتوى والإشعارات، وتوليد النصوص في البريد والرسائل، وغير ذلك.

ويدعم الهاتف مودم C1 المطوّر داخليًا في آبل، وهو يوفر كفاءة طاقة عالية مقارنةً بمودمات كوالكوم المُستخدمة في بقية هواتف الشركة. ووفقًا لآبل، فإن هاتف iPhone 16e الجديد يتمتع بأطول عمر بطارية على الإطلاق بين هواتف آيفون ذات الشاشة البالغ قياسها 6.1 إنشات.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية واحدة بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع إمكانية التقريب البصري حتى مرتين، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويتمتع الهاتف ببعض المزايا الأخرى، مثل وجود زر الإجراءات Action Button بدلًا من مفتاح كتم الصوت التقليدي، ومنفذ USB-C بدلًا من منفذ Lightning، مع دعم مزايا آبل للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وسيكون iPhone 16e متاحًا للحجز الأولي بدايةً من يوم الجمعة الموافق 21 فبراير، على أن يبدأ توفره رسميًا في الأسواق يوم الجمعة الموافق 28 فبراير.

ويبدأ سعر الهاتف من 600 دولارٍ أمريكي، وسيتوفر بلونين، هما الأبيض والأسود، مع خيارات تخزين قدرها 128 و 256 و 512 جيجابايت.