xAI تكشف رسميًا عن نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 3 وتزعم تفوقه على كافة المنافسين

أطلقت شركة xAI، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 3، الذي وصفته بأنه “أذكى نموذج ذكاء اصطناعي على وجه الأرض”، وذلك خلال بث مباشر عبر منصة إكس.

ويُعد النموذج منافسًا قويًا لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل GPT-4o من OpenAI و Gemini 2.0 من جوجل، إذ تفوق عليهما في بعض المعايير.

ودُرّب نموذج Grok 3 باستخدام أكثر من 100 ألف وحدة معالجة رسومات من نوع Nvidia H100، مما وفر 200 مليون ساعة من قدرات المعالجة، وهو ما يزيد عشر مرات عن حجم التدريب المُستخدم مع نموذج Grok 2 السابق.

وتفوق النموذج على GPT-4o في عدة اختبارات قياسية، أبرزها AIME (المخصص للأسئلة الرياضية) و GPQA (الذي يقيس أداء النموذج في الفيزياء والأحياء والكيمياء على مستوى الدكتوراه).

وحقق النموذج نتائج تنافسية في اختبار Chatbot Arena، وهو اختبار جماعي يعتمد على تقييمات المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، سجل Grok 3 أداءً متفوقًا في امتحان AIME 2024 للرياضيات، وأظهر تفوقًا حتى في نسخة مُصغرة من اختبار AIME 2025 الحديث.

ويضم Grok 3 نموذجًا للاستدلال والتفكير المنطقي، إذ يعمل النموذج على تحليل السؤال بعمق قبل تقديم الإجابة لضمان مستوى أعلى من الدقة، كما يمكن للمستخدمين تفعيل وضع “Big Brain” لمواجهة الأسئلة المُعقّدة، وهو وضع مُصمم بنحو خاص للرياضيات والعلوم والبرمجة.

ويدعم Grok 3 أيضًا ميزة البحث العميق DeepSearch، التي تعتمد على فحص المصادر المتعددة في الإنترنت بالإضافة إلى منصة إكس، لتحليل المعلومات وتقديم إجابات مفصلة وشاملة. إلى جانب ذلك، هناك إصدار Grok 3 Mini، المصمم لتوفير إجابات أسرع للمستخدمين.

وأشار ماسك إلى أن بعض “أفكار” النموذج محجوبة لتجنب استغلال النماذج الأخرى لها، واستخلاص المعلومات منها، وهي تقنية تُعرف باسم “التقطير Distillation”.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات وُجهت إلى DeepSeek بشأن استخدام تقنيات مماثلة لاستخلاص البيانات والمعرفة من نماذج OpenAI.

وسيكون نموذج Grok 3 متاحًا أولًا للمستخدمين أصحاب اشتراك “بريميوم بلس” في منصة إكس، في حين ستتوفر مزايا أخرى إضافية، مثل وضع الاستدلال المتقدم والبحث العميق DeepSearch وتوليد الصور غير المحدود، ضمن اشتراك منفصل تحت اسم SuperGrok، ومن المتوقع إطلاقه قريبًا. وسيتوفر النموذج تدريجيًا لباقي المستخدمين.

وأكّد ماسك أن Grok سيحصل قريبًا على وضع صوتي، مما سيتيح للمستخدمين التفاعل مع النموذج عبر الأوامر الصوتية، كما ستُدمج نماذج Grok 3 في واجهة برمجية (API) خاصة بشركة xAI خلال الأسابيع المقبلة، مما يتيح استخدامها في التطبيقات الخارجية، وتوسيع نطاق انتشارها.