هواوي تكشف رسميًا عن سوارها الذكي Band 10 بتحسينات في تتبع النوم

أعلنت هواوي رسميًا سوارها الذكي الجديد Huawei Band 10، الذي يأتي خلفًا للإصدار السابق Band 9 الذي أُطلق في عام 2024 الماضي.

ويحمل السوار تصميمًا مُحسنًا مع هيكل مصنوع من سبائك الألمنيوم بحافات حادة مقارنةً بالتصميم الدائري السابق، إلى جانب تقديم سبعة ألوان مختلفة للمستخدمين.

ويحافظ سوار Huawei Band 10 على الأبعاد السابقة نفسها، إذ يأتي بشاشة AMOLED قياسها 1.47 إنش مع وضع التشغيل الدائم (AOD)، ودعم إيماءات اللمس والسحب. ويقدّم السوار تحسينات في تتبع النوم عبر مقياس جديد لمعدل تغير نبضات القلب في أثناء النوم (HRV)، إلى جانب تقرير جديد لصحة النوم وتحليل أعمق لأنماط النوم.

ومن أبرز الإضافات في هذا الإصدار تطبيق “الصحة العاطفية”، الذي يقترح طرقًا لتحسين الحالة المزاجية، مع تصاميم جديدة لواجهات السوار تتوافق مع المشاعر المختلفة.

ومثل الإصدار السابق، يوفر السوار تتبعًا لمجموعة من المؤشرات الصحية، مثل معدل نبضات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، ومستويات التوتر، وتسجيل التمارين الرياضية ضمن 100 وضع مختلف، مع عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا.

ويظل عمر البطارية كما هو، إذ يمكن أن تدوم البطارية حتى 14 يومًا في الاستخدام الخفيف، ولكن مع الاستخدام العادي تنخفض تلك المدة إلى 8 أيام، ويمكن شحن السوار كاملًا خلال 45 دقيقة.

ويدعم سوار Huawei Band 10 الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 9.0 أو iOS 13.0 فما أحدث، ويتوفر السوار بعدة ألوان مختلفة، مثل الأخضر والأزرق والأرجواني والوردي والأبيض والأسود، ويمكن تخصيص السوار بمجموعة واسعة من الواجهات، ومنها واجهات تفاعلية تعكس الحالة العاطفية.

ولم تكشف هواوي حتى الآن عن سعر Huawei Band 10 أو موعد توفره في الأسواق، لكن التسريبات تشير إلى إطلاقه خلال الأسابيع القادمة بسعر قدره 60 دولارًا أمريكيًا.