ميسترال تكشف عن نموذج “Saba” لتعزيز الذكاء الاصطناعي باللغة العربية

أعلنت شركة “ميسترال Mistral” الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، إطلاق نموذجها الجديد “Mistral Saba“، المصمم بنحو خاص للتفاعل باللغة العربية. ويأتي هذا النموذج كجزء من إستراتيجية Mistral لمنافسة شركات أمريكية رائدة مثل OpenAI وأنثروبيك مع التركيز على احتياجات الأسواق الناطقة بالعربية.

ويُعد نموذج Mistral Saba نموذجًا صغيرًا نسبيًا، إذ يحتوي على 24 مليار مَعلَمة. ومن المعروف أن قلة عدد المَعلمات تسهم في تحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، في حين تؤدي زيادة عددها إلى تعزيز جودة الإجابات.

ويُقارن حجم النموذج الجديد بنموذج Mistral Small 3، وهو نموذج عام صغير، لكن الاختبارات الداخلية للشركة أظهرت تفوق نموذج “Saba” في معالجة المحتوى العربي بنحو أكثر دقة وسلاسة.

وبسبب التداخل الثقافي بين منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، أفادت ميسترال بأن نموذج “Saba” يتمتع أيضًا بأداء قوي في التعامل مع لغات هندية الأصل، خاصةً لغات جنوب الهند، مثل التاميلية والملايالامية.

ويشكّل إطلاق “Saba” خطوة إستراتيجية لشركة ميسترال في تعزيز وجودها في أسواق الشرق الأوسط. وتتوقع الشركة أن يساعدها النموذج الجديد في تحقيق انتشار أوسع بين العملاء في المنطقة، خاصةً في مجالات مثل الدعم اللغوي التفاعلي، وإنشاء المحتوى العربي، وتطوير النماذج المخصصة للاستخدامات الداخلية.

وقد تساعد تلك الخطوة الشركة في سعيها إلى استقطاب مستثمرين من الشرق الأوسط في الجولة التمويلية المقبلة.

وقد تمنح هذه الخطوة ميسترال دعمًا إضافيًا لمواصلة المنافسة عالميًا، خاصةً أمام الشركات الأمريكية والصينية، مما يعزز مكانتها كبديل عالمي مستقل في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتوفر نموذج “Saba” عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالشركة، كما يمكن تشغيله محليًا داخل المؤسسات، مما يجعله خيارًا مثاليًا للقطاعات الحساسة، مثل الطاقة والقطاعات المصرفية والرعاية الصحية، حيث تكون الخصوصية وأمن البيانات من الأولويات.