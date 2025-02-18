منصة إكس تحظر روابط تطبيق المراسلة الفورية “سيجنال”

بدأت منصة التواصل الاجتماعي إكس، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حظر الروابط المؤدية إلى تطبيق المراسلة الفورية “سيجنال Signal“، وبالتحديد روابط خدمة تقصير الروابط (Signal.me) التي يستخدمها التطبيق لتمكين المستخدمين من مشاركة روابط تتيح للآخرين التواصل معهم مباشرة عبر التطبيق.

واُكتشف هذا الحظر حديثًا في كافة جوانب منصة إكس، إذ يشمل الرسائل المباشرة، والمنشورات العامة، وصفحات الملفات الشخصية على المنصة.

ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تستهدف فيه وزارة الكفاءة الحكومية، التي تُعرف باسم (DOGE)، والتي يقودها إيلون ماسك، وكالاتٍ فيدرالية مثل ناسا ووزارة التعليم الأمريكية، مما دفع العديد من الموظفين إلى استخدام تطبيق Signal كمنصة آمنة لمشاركة المعلومات، وكشف التجاوزات المحتملة.

وتعمل وزارة الكفاءة الحكومية بنحو خاص على خفض الإنفاق الحكومي، وقد تسببت بفصل ما يقارب 10 آلاف موظف حكومي، كما جرى إغلاق وكالات بأكملها، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ونتيجة لذلك، لجأ العديد من الموظفين إلى تطبيق سيجنال لحماية خصوصيتهم في التواصل.

وعند محاولة نشر رابط (Signal.me) عبر منصة إكس، تظهر رسالة تفيد بحدوث خطأ مع اقتراح إعادة المحاولة. وأما في الرسائل المباشرة، فيُمنع إرسال أي رسالة تحتوي على الرابط، مع ظهور تنبيه يشير إلى أن المنصة تمنع مثل هذه الإجراءات لحماية المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها والأنشطة الضارة.

ويصف ماسك نفسه بأنه مدافع عن حرية التعبير، لكنه تعرض لانتقادات متكررة، بسبب استهدافه وسائل الإعلام والأفراد الذين ينتقدون قراراته، كما اُتهم بحظر حسابات المستخدمين الذين يعارضونه عبر منصة إكس.