يأتي هاتف Galaxy S25 الجديد من سامسونج مع تحسينات كبيرة في الأداء بفضل معالج Snapdragon 8 Elite الذي يتميز بالأداء القوي والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

يُعد Snapdragon 8 Elite أقوى معالج لهواتف أندرويد متوفر في الوقت الحالي، ويعمل هاتف Galaxy S25 بنسخة مُحسنة من هذا المعالج مصممة خصوصًا لهواتف سامسونج Galaxy الرائدة الجديدة. ويتيح هذا المعالج تحقيق قفزات كبيرة في الأداء، كما يدعم خيارات اتصال جديدة مثل: شبكات الواي فاي 7 وتقنية البلوتوث 5.4.

لا تقتصر مزايا هاتف Galaxy S25 على المعالج القوي، بل يأتي هذا الهاتف مع شاشة عالية الدقة والسطوع، وبطارية كبيرة تمتاز بالعمر الطويل، وكاميرات احترافية، ويدعم مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام.

ولتتعرف مواصفات ومزايا هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy S25 الجديد:

التصميم والشاشة:

يتميز Galaxy S25 بتصميم بسيط وجذاب مشابه لتصميم الطراز السابق، ويتضمن حافات مسطحة وإطارًا مصنوعًا من الألمنيوم من نوع (Armor aluminum 2)، وتأتي الجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2. كما يمتاز الهاتف بالنحافة والوزن الخفيف؛ إذ يبلغ سُمكه 7.2 ملم، ويزن 162 جرامًا.

يدعم هذا الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يمكنه تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم Galaxy S25 شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية +HDR10 وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع؛ مما يُسهل رؤية ما يظهر عليها عند استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة.

تمتاز شاشة الهاتف بكثافة قدرها 416 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus 2) لحمايتها من الخدوش والصدمات، وتدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on display).

الأداء والمعالج:

يعمل Galaxy S25 بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Elite هو (Snapdragon 8 Elite For Galaxy) الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 830).

يوفر هذا المعالج أداءً قويًا في أثناء اللعب بالألعاب الكثيفة، وأداء المهام المتعددة، ويأتي مع وحدة معالجة عصبية (NPU) تعزز أداء مزايا الذكاء الاصطناعي مثل: مزية التحرير التوليدي (Generative Edit)، والترجمة المباشرة، ومزية البحث (Circle To Search) من جوجل.

يأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين تصل سعتها إلى 512 جيجابايت. ويعمل بنظام أندرويد 15 وواجهة المستخدم One UI 7، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ سبع سنوات.

يدعم هذا الهاتف مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة لتسهيل كتابة النصوص والترجمة وتحرير الصور، ويأتي مع روبوت الدردشة Gemini المدمج، وما عليك سوى الضغط مطولًا على زر التشغيل لتنشيط Gemini والتفاعل معه.

ويمكنك تعرّف أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف سامسونج Galaxy S25 في مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف سامسونج Galaxy S25“.

الكاميرا:

يحتوي هاتف Galaxy S25 على كاميرات متطورة يمكنها التقاط صور احترافية وعالية الجودة، ويدعم مزايا ذكاء اصطناعي لتحسين جودة الصور وتحريرها، ويوفر تجربة تصوير متقدمة ومناسبة لمحبي التصوير الفوتوغرافي.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتدعم التثبيت البصري.

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، يدعم هاتف سامسونج Galaxy S25 تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy S25 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويمكن شحن الهاتف إلى نسبة قدرها 50% خلال 30 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة تبلغ 25 واطًا.

يمكن لهذا الهاتف أن يستمر بالعمل لمدة تبلغ 13 ساعة من الاستخدام المُكثّف، ولمدة تبلغ 10 ساعات من تصفح الويب، ولمدة تبلغ تسع ساعات ونصف من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 بسعر قدره 3639 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين تبلغ سعتها 256 جيجابايت، ويتوفر بسبعة ألوان، هي: الأزرق (Icy Blue)، والأخضر (Mint)، والأزرق الداكن (Navy)، والفضي (Silver Shadow)، والذهبي الوردي (Pink Gold)، والأحمر (Coral Red)، والأسود (Blue Black).

هل يستحق الشراء؟

نعم، يُعدّ هذا الهاتف من أفضل هواتف أندرويد الصغيرة الحجم، وهو مناسب لمحبي الهواتف التي تأتي بتصميم بسيط وتمتاز بالوزن الخفيف، وتتمتع بأداء قوي. كما يُعدّ مناسبًا لمن يحبون التصوير الفوتوغرافي.

المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy S25 الجديد:

Galaxy S25 المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.2 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، والأبيض، والوردي، والأحمر، والأسود. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 162 جرامًا. السعر 3639 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين تبلغ سعتها 256 جيجابايت.