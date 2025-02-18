كوريا الجنوبية توقف تحميل تطبيق DeepSeek بسبب مخاوف أمنية

أزالت السلطات الكورية الجنوبية المساعد الذكي الصيني DeepSeek من متاجر التطبيقات المحلية منذ منتصف شهر فبراير الجاري، وذلك بقرار من لجنة حماية المعلومات الشخصية (PIPC).

وأشارت اللجنة إلى أن استئناف التحميل مرهون بالتزام الشركة الصينية بقوانين حماية البيانات المحلية، في حين ما زال بإمكان المستخدمين الحاليين تشغيل التطبيق، كما حُظر التطبيق على الأجهزة الحكومية والعسكرية في البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن شركة DeepSeek قد دخلت السوق الكورية في وقتٍ سابق من الشهر، إذ أسست الشركة وجودها المحلي في العاشر من فبراير.

واعترفت الشركة لاحقًا بأنها لم تراعِ بنحو كافٍ قوانين حماية البيانات الكورية عند إطلاق الخدمة عالميًا. ومع ذلك، أكّدت الشركة التزامها بالتعاون مع السلطات المحلية لمعالجة المخاوف.

وأوضحت اللجنة الكورية PIPC أن التحقيق في عمل تطبيق DeepSeek قد يستغرق بعض الوقت. وللمقارنة، فقد استغرق فحص ستة تطبيقات ذكاء اصطناعي أخرى، ومنها تطبيقات تابعة لجوجل ومايكروسوفت و OpenAI، نحو خمسة أشهر. ومع ذلك، يتوقع أن يكون التحقيق في DeepSeek أسرع نسبيًا، نظرًا إلى كونه تطبيقًا واحدًا.

وكشفت اللجنة أن DeepSeek ينقل بيانات المستخدمين الكوريين إلى شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، وحذّرت المستخدمين من إدخال أي معلومات شخصية حساسة داخل التطبيق.

ولم تقتصر المخاوف على كوريا الجنوبية، إذ سبق أن طلبت هيئة حماية البيانات الإيطالية (Garante) الشهر الماضي معلومات من DeepSeek حول نوعية البيانات التي تدربت نماذجها عليها، إلى جانب استفسارات أخرى. كما حظرت أستراليا وتايوان التطبيق على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف أمنية مماثلة، كما أن هناك اتجاهًا متزايدًا إلى حظر التطبيق داخل الولايات المتحدة.

ومن جانبه، علّق غو جيكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن بكين لن تطلب أبدًا من أي شركة أو فرد تخزين البيانات أو جمعها بطرق غير مشروعة، في إشارة إلى أن الحظر الكوري لا يستند إلى حقائق.