فيفو تطلق هاتف Vivo V50 ببطارية ضخمة وسعر تنافسي

كشفت فيفو رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Vivo V50 مع تحسينات في التصميم والمواصفات الفنية، والحفاظ على سعر تنافسي.

ويأتي الهاتف بتصميم مميز للكاميرات الخلفية يضم حلقة دائرية مضيئة (Aura Light)، ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أساسية وأخرى واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل لكلتاهما، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تدعم ميزة التركيز التلقائي بدقة قدرها 50 ميجابكسل أيضًا.

ويحمل الهاتف شاشة قياسها 6.77 إنشات مع انحناءات طفيفة على الجانبين، وتبلغ دقة الشاشة +FHD، مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 1,300 شمعة، مما يضمن أداءً سلسًا في الاستخدام اليومي.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 7 جين 3، وبطارية سعتها 6,000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 90 واطًا، إضافةً إلى ميزة Power Bank Mode التي تتيح شحن الأجهزة الأخرى.

ويأتي الهاتف بتحسينات في قدرات مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68/69، مما يجعله قادرًا على تحمل ظروف بيئية صعبة.

ويعمل الهاتف بنظام Funtouch OS 15 المبني على نظام أندرويد 15، وتؤكد فيفو أن الأداء سيظل سلسًا لمدة قدرها 60 شهرًا من الاستخدام المتواصل، لكن الشركة لم تحدد مدة الدعم بالتحديثات البرمجية.

وتطرح فيفو هاتف Vivo V50 مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين تتراوح بين 128 و 512 جيجابايت بسعر يبدأ من 400 دولارٍ أمريكي، علمًا بأن الهاتف يتوفر بعدة ألوان، مثل الوردي والرمادي والأزرق.