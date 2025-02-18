إكس ترفع أسعار اشتراك “بريميوم بلس” بعد إطلاق Grok 3

رفعت منصة إكس، المملوكة لإيلون ماسك، سعر اشتراك “بريميوم بلس +Premium” بنحو ملحوظ، ليصل إلى 40 دولارًا شهريًا، بعد أن كان 22 دولارًا فقط. ويأتي هذا التحديث عقب الكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 3، الذي يُعد الميزة الرئيسية في هذا الاشتراك حتى الآن.

ووفقًا للتحديث الجديد في صفحة الدعم الخاصة بالاشتراك، فإن الاشتراك السنوي للاشتراك أصبح 395 دولارًا، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 229 دولارًا شهريًا.

ويعد هذا ثاني ارتفاع في سعر الاشتراك خلال الأشهر الأخيرة، إذ سبق أن رفعت الشركة السعر في ديسمبر 2024 من 16 دولارًا إلى 22 دولارًا شهريًا.

ويُعد اشتراك “بريميوم بلس” أغلى فئات الاشتراك في إكس، إذ يوفر تجربة خالية من الإعلانات في معظم أقسام المنصة، ومنها تبويب “من أجلك”، وتبويب “المتابَعون”، والردود على المنشورات، والملفات الشخصية. ومع ذلك، تشير المنصة إلى أن المشتركين قد يواجهون محتوى دعائيًا في بعض الأحيان.

ويمنح هذا الاشتراك المستخدمين إمكانية الوصول إلى Grok 3، إلا أن بعض المزايا المتقدمة، مثل وضع الاستدلال العميق (Reasoning Mode)، والبحث المتقدم DeepSearch، وتوليد الصور غير المحدود، ستتوفر ضمن اشتراك منفصل يُعرف باسم SuperGrok، الذي لم يُطلق بعدُ.

وإلى جانب اشتراك بريميوم بلس، تقدم إكس اشتراكين آخرين بأسعار مختلفة، وهما الاشتراك “الأساسي Basic” بسعر قدره 3 دولارات شهريًا أو 32 دولارًا سنويًا، ويتيح نشر منشورات طويلة تصل إلى 25 ألف حرف، وإنشاء مجتمعات، ورفع مقاطع فيديو حتى 3 ساعات، واشتراك “بريميوم” بسعر قدره 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا، ويوفر إعلانات أقل بنسبة 50%، إلى جانب مزايا مثل علامة التحقق الزرقاء، ومشاركة أرباح الإعلانات، وإمكانية الوصول إلى الإصدارات السابقة من Grok AI.